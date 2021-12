Feuerwehr-Wichtel überraschen den Nachwuchs in Neustadt

Neustadt. Der Feuerwehrverein Neustadt hat an die Kinder der Jugendfeuerwehr sowie der Einsatzkräfte Geschenke verteilt.

Das Ende des Jahres ist auch immer die Zeit, in der die Chance genutzt wird, Danke zu sagen. Auch der Feuerwehr Neustadt war es ein Anliegen, sich für die vergangenen Monate, die durch die anhaltende Corona-Pandemie erneut keine einfachen waren, erkenntlich zu zeigen. Und so hat sich der Feuerwehrverein Neustadt eine ganz besondere Aktion für die Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehr ausgedacht. Sie schickte ihre „Wichtel“ auf die Reise, um die Kinder und Jugendlichen am Nikolaustag zu überraschen.

Mit „rotem Schlitten“ durch die Stadt gerauscht

In ihrem „roten Schlitten“ rauschten Ronny, Jan, Stefan und Norman durch das gesamte Stadtgebiet und übergaben insgesamt 55 kleine Geschenktüten an die Feuerwehrmädchen und -jungen in den Ortsteilen Dreba, Knau, Neunhofen und in Neustadt. Die Kinder und Jugendlichen durften sich über kleine Leckereien und einen Geschenkgutschein freuen. „Wir möchten uns mit dieser Aktion für das Interesse und Engagement bedanken, welches unsere Nachwuchshelfer bereits heute zeigen“, sagte Christian Panzer, stellvertretender Stadtbrandmeister der Feuerwehr Neustadt.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber damit nicht genug. Die Wichtel haben sich am vergangenen Samstag erneut auf den Weg gemacht, um auch den Kindern der Einsatzkräfte eine Überraschung zu überbringen. Denn sie sind es, die oft auf ihre Mama oder ihren Papa verzichten mussten, wenn diese zu Einsätzen ausrückten oder an Ausbildungs-, Arbeits- oder Übungsdiensten teilnahmen.

„Ganz herzlicher Dank gebührt dem Feuerwehrverein Neustadt, der diese wunderschöne Aktion initiiert und finanziert hat. In diesem Zusammenhang möchte sich die Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt auch bei allen Einsatzkräften für ihr Engagement, Interesse und ihre Zeit für dieses wichtige Ehrenamt bedanken. Ebenso bei den Angehörigen unserer Einsatzkräfte, denn sie sind es, die uns oft genug zu Hause den Rücken freihalten. Nur mit ihrer Unterstützung ist es uns möglich, dass wir unser Ehrenamt aufrechterhalten können“, so Christian Panzer.