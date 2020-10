Feuerwehren des Saale-Orla-Kreises werden von Gera aus alarmiert

Blick in die Saalfelder Rettungsleitstelle. Zukünftig werden die Feuerwehren des Saale-Orla-Kreises von Gera zu den Einsätzen geschickt.

Notrufe aus dem Saale-Orla-Kreis werden künftig nicht mehr in Saalfeld, sondern in Gera eingehen. Dieser Übergang wird seit geraumer Zeit vorbereitet und steht nun auf festen vertraglichen Füßen. Der Kreistag Saale-Orla hat in Neustadt eine Zweckvereinbarung der Kreisverwaltung mit der Stadt Gera bestätigt, die ab 1. Januar 2021 eine Zentrale Leitstelle wie bisher für das eigene Gebiet, das Altenburger Land, den Kreis Greiz sowie den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen und nun auch für den Saale-Orla-Kreis bereitstellt.