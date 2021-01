Das Gebäude der Feuerwehr in Langenorla.

Feuerwehrhaus in Langenorla aufgehübscht

Im Feuerwehrgerätehaus in Langenorla wurde in den vergangenen Wochen in Eigeninitiative der Kameraden und finanziert durch Spenden der Aufenthaltsraum saniert. Eine Küchenzeile wurde eingebaut und die Elektroleitungen wurden erneuert.

Dabei ist auch ein eigener Telefon- und Internetanschluss realisiert worden, um technisch für die digitale Umrüstung gewappnet zu sein. Darüber informierte Bürgermeister Lars Fröhlich.

Mit technischen Hilfsmitteln, die auch eine Smartphone-App umfassen, können Einsätze besser koordiniert werden. „Im Sommer werden wohl dann auch die digitalen Funkgeräte kommen“, sagt er.

In diesem Jahr sind noch 5000 Euro im Haushalt der Gemeinde eingeplant, die eine Deckensanierung im Feuerwehrgerätehaus ermöglichen. Das Geld sei hauptsächlich für den Kauf des Materials eingeplant. Die bauliche Realisierung soll auch in Eigenleistung durch Freiwillige erfolgen, so Fröhlich.