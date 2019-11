Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Film erlaubt Blick in Krölpaer Feuerwehralltag

Als in der Pinsenberghalle in Krölpa das Licht ausgeht, ist es Zeit für einen echten, unverstellten Blick in den Alltag der ehrenamtlichen Feuerwehren. Denn auf der Leinwand ist mit „Unsere Freiwilligen Feuerwehren der Einheitsgemeinde Krölpa“ das neueste Werk des Filmzirkels Ranis/Krölpa zu sehen und der 60-minütige Streifen hat es in sich. Die Freizeit-Filmemacher, die das Ergebnis vieler Stunden Arbeit am vergangenen Freitag erstmals präsentierten, haben gemeinsam mit den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Wehren von Krölpa, Rockendorf, Gräfendorf, Zella und Friedebach einen abwechslungsreichen Dokumentarfilm geschaffen, bei der die Feuerwehrleute die unterschiedlichsten Übungsszenarien, Kontrollfahrten, Wettbewerbe und Jugendtrainings zeigen. Und das zu großen Teilen mit vollem Körpereinsatz.

Applaus für die Männer vom Filmzirkel. Foto: Martin Schöne

Ein Beispiel: Als wäre die Szene nicht schon interessant genug, bei der zwei Rockendorfer Feuerwehrmänner unter Atemschutz und mit komplett zugeklebtem Visier eine Rettungsübung bei null Sicht aufgrund von (hier nur gedachtem) Rauch durchführen. Auf Knien und mit einem Stab tasten sich die Männer vorsichtig voran. Doch gleich darauf folgt das Ganze noch einmal unter realitätsnahen Bedingungen. In einem verrauchten Flur müssen die Männer Hindernisse überwinden. Die Kamera ist mittendrin und man fragt sich als Zuschauer, wie der Kameramann das gemacht hat.

Den Abschluss bildet eine Kurzreportage vom alljährlichen Klassikpokal in Krölpa, bei dem die Feuerwehren im Löschwettkampf mit DDR-Technik gegeneinander antreten. Der Bürgermeister von Krölpa, Jonas Chudasch, durchbricht hier am Schluss des Films beinahe die sprichwörtliche vierte Wand, wenn er zum Abschluss der Siegerehrung auf die Anwesenheit des Filmteams verweist und sagt, dass er sich auf den Film freue und man sicher eine angemessene Gelegenheit finden werde, ihn zu zeigen. Filmende, Licht an, Applaus und wieder steht im Saal der Bürgermeister und bedankt sich gemeinsam mit den Feuerwehrleuten beim Filmteam.