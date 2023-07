Finanzamt Pößneck: 87 Prozent haben Grundsteuer-Erklärung bereits abgegeben

Pößneck. Finanzministerin: „Bislang Säumige sollten das schnellstmöglich nachholen, bevor die Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden.“

Etwa 87 Prozent der Grundsteuererklärungen sind mittlerweile im Finanzamt Pößneck eingegangen, das teilte Uwe Büchner, Pressesprecher des Thüringer Finanzministeriums, mit.

Finanzministerin Heike Taubert (Linke) zog bei einem Besuch am Dienstag ein Jahr nach dem Annahmestart der Grundsteuererklärungen durch die Finanzämter Bilanz zur Umsetzung der Grundsteuerreform.

„Die Arbeiten laufen gut. In Pößneck konnten rund 45 Prozent aller Grundsteuererklärungen bearbeitet werden. Ich bin optimistisch, dass wir es schaffen, die nötigen Grundsteuerdaten rechtzeitig an die Städte und Gemeinden zu übermitteln und den Kommunen damit eine wichtige Basis zur Bestimmung der Hebesätze zu geben“, so Taubert.

Etwa 16.000 Anträge fehlen noch

Im Finanzamt Pößneck sind 112.850 Erklärungen zur Feststellung des Grundsteuerwertes eingegangen. Insgesamt muss das Finanzamt 128.855 Fälle zur Grundsteuer bearbeiten. Thüringenweit sind bisher 1.096.042 Erklärungen von 1,25 Millionen Grundsteuererklärungen eingegangen. Sie wurden überwiegend online eingereicht (83,2 Prozent).

„Erklärungspflichtige, die ihre Grundsteuererklärung noch nicht eingereicht haben, sollten das schnellstmöglich nachholen, bevor die Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden“, so Taubert. Eine Schätzung kann unter Umständen zuungunsten des Säumigen ausfallen, weil das Finanzamt nicht alle notwendigen Daten kennt.