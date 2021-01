Finanzamt Pößneck gehört zu den langsamsten in Thüringen

Am ehemaligen Viehmarkt-Industrieareal befindet sich in Nachbarschaft zum Busbahnhof das Finanzamt Pößneck. Es war Mitte der 1990er Jahre als Ausgleich für den Verlust des Kreisstadt-Status nach Pößneck verlagert worden; im Gegenzug waren die Standorte Schleiz und Rudolstadt geschlossen worden.

Das auch für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständige Finanzamt Pößneck gehört zu den eher langsameren in Thüringen: Laut einer aktuellen Auswertung des Online-Portals "Lohnsteuer-kompakt.de" benötigt man hier durchschnittlich 70 Tage für die Bescheide zur Einkommenssteuer und kommt damit auf den fünftletzten Platz im Freistaat. Kleiner Trost: Im Finanzamt Jena dauert es mit 84,9 Tagen noch deutlich länger und führt zum 508. und damit letzten Platz in der Bundesrepublik.

Insgesamt bleiben die Thüringer Finanzämter die langsamsten in ganz Deutschland. Laut "Lohnsteuer-kompakt.de" brauchten die freistaatlichen Finanzbeamten im vergangenen Jahr im Durchschnitt 71,4 Tage für die Einkommensteuerbescheide, noch einmal rund zehn Tage mehr als im Jahr zuvor. Schon 2019 hatte das Land die Rote Laterne, damals aber noch mit einer Bearbeitungsdauer von durchschnittlich 61,5 Tagen. Ein Grund für den erheblichen Rückgang könnten Quarantäne-Auflagen sein, so das Portal. In den Jahren 2017 und 2018 war der Freistaat jeweils auf Platz 13 gekommen, im Jahr 2016 war es sogar noch Platz acht.

Im bundesweiten Schnitt waren die Finanzämter im Corona-Jahr mit 53,1 Bearbeitungstagen rund einen Tag schneller als im Jahr zuvor. Am schnellsten arbeiteten die Finanzämter in Rheinland-Pfalz mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 46 Tagen, dicht gefolgt vom Saarland (47 Tage) und von Schleswig-Holstein (48 Tage). Am allerschnellsten wird in der Außenstelle St. Ingbert des Finanzamts Homburg (Saarland) bearbeitet – durchschnittlich 28,7 Tage je Bescheid.

Die Bearbeitungszeiten der Finanzämter wurden anhand von fast 500.000 über "Lohnsteuer-kompakt.de" erstellten Steuererklärungen anonym erhoben. Pro Finanzamt wurden demnach mindestens 50 Steuererklärungen eingereicht. In Deutschland gibt es in den 16 Bundesländern mehr als 600 Finanzämter, von denen über 500 Einkommensteuererklärungen bearbeiten. „Lohnsteuer-kompakt.de“ befragt auf seiner Website außerdem die Nutzer, wie zufrieden sie mit ihrem jeweiligen Finanzamt sind und wertet dies monatlich in einer Rangliste aus.