Finanzspritze für Vereine aus den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt

Pößneck. Volksbank Vogtland-Saale-Orla will im Dezember 10.000 Euro unter die Leute bringen. Vereine können sich bis 30. November bewerben.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla will 20 Vereine aus ihrem Geschäftsgebiet mit je 500 Euro bedenken. Zur Aktion mit dem Motto „Finanzspritze für deinen Verein“ seien ausdrücklich auch Bewerbungen gemeinnütziger Interessengemeinschaften aus dem Orla-, Saale- und Rinnetal, dem Gebiet der ehemaligen Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla mit Sitz in Pößneck also, willkommen.

Die rückwirkend zum 1. Januar 2020 gebildete sächsisch-thüringische Genossenschaftsbank mit Sitz in Plauen will noch in diesem Jahr insgesamt 10.000 Euro unter die Leute bringen. Das Geld stammt aus dem Erlös eines Gewinnsparens von Volks- und Raiffeisenbanken. Die Bewerbungen müssen bis 30. November eingereicht werden. Bei mehr als 20 interessierten Vereinen entscheide das Los.

„Als Bank in der Region wollen wir mit unserer Aktion die Vereine und das Ehrenamt tatkräftig unterstützen“, sagt Andreas Hostalka, Mitglied im Vorstand der Volksbank Vogtland-Saale-Orla. „Wir wissen, dass gerade in dieser schwierigen Zeit einige kleine Vereine in finanzielle Nöte geraten sind und deshalb wollen wir mit unserer Finanzspritze helfen.“

Die Bewerbung sollten möglichst konkrete Angaben zum Verein enthalten. Außerdem sollte beschrieben werden, was mit dem Geld gemacht wird. Die 500 Euro können sowohl für Anschaffungen oder Investitionen genutzt, als auch zur Finanzierung von Projekten oder normalen Tätigkeiten der Interessengemeinschaft eingesetzt werden.

Zur Aktion kann man sich unter anderem im Internet über die Seite www.vb-vso.de/wir-fuer-sie/aktuelles-regionales/aktionen/finanzspritze.html beziehungsweise über ein ganz unkompliziertes Online-Formular oder per E-Mail an denise.schuh@vb-vso.de anmelden. Es spielt keine Rolle, ob die Bewerber Kunden der Bank sind oder nicht.

Die Teilnahmebedingungen sind unter https://bit.ly/3oCy59L zu finden.