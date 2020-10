Einen Fischzug verbinden viele Leute mit romantischem Land- oder Küstenleben. Tatsächlich ist eine solche Fisch-Ernte harte Handarbeit.

Das war am Samstagmorgen am Wiesenteich in Pößneck-Schlettwein zu beobachten, wo die Fischzucht Orlatal letztlich etwa 1,6 Tonnen an Speisefischen an Land zog. An der Spitze mit Binnenfischereimeister Frank Radig, dem man seine 70 Jahre kaum ansieht, legten um die zwanzig Helfer erst die Netze aus, um dann den zappeligen Fang in die Hälterbecken zu bringen.

Vor allem zwei bis vier Kilogramm schwere Speisekarpfen, aber auch Zander und Welse stehen nun für den Weihnachts- und Silvesterschmaus bereit. Nicht nur Genießer aus Pößneck und Umgebung finden den Weg zum Schlettweiner Fischhof, auch in Kahla oder in Stadtroda habe er Stammkunden, gibt Frank Radig zu verstehen.

Raubfisch wird wohl beim Frühstück gestört

In den Kreisen Saale-Orla und Saale-Holzland habe er sich einst um 35 Teiche gekümmert, blickt Frank Radig zurück. Jetzt, als Rentner, reichen ihm fünf Weiher. Neben seinem eigenen etwa 3,5 Hektar großen Wiesenteich habe er den Mühlteich in Schlettwein, den Stadtteich in Pößneck-Ost, den Froschteich in Trannroda und den Schlossteich in Wolfersdorf in Pacht. Die Geschäfte des 1992 gegründeten Betriebes führt mittlerweile seine Frau, Dagmar Radig, 61.

Nachschub für die flinken Hände am Sortiertisch. Foto: Marius Koity / OTZ

Mit einem 200 Meter langen Netz wurde der Wiesenteich abgefischt. Dieses hatte Helmut Zahn, Inhaber eines Fischereimeisterbetriebes in Schwedt an der Oder, mitgebracht. Radig und Zahn kennen sich seit 1986 von der Meisterschule und in der Saison hilft man sich gegenseitig mit Material oder Manneskraft.

Feuchtigkeit, Schmutz, widerspenstige Fische – den Helfern um Radig und Zahn schien das nichts auszumachen. Der Spaß am jahrtausendealten Handwerk überwog. Bei kleinen Scherzen lachten auch die Schaulustigen am Ufer mit.

Kleiner Höhepunkt war ein vielleicht sechs Kilogramm schwerer Hecht. „Passt auf, der beißt zu!“, mahnte Frank Radig die Männer, die das Tier in den Griff zu bekommen versuchten. Der Raubfisch ging wohl während seines Frühstücks ins Netz. Denn in seinem Kampf gegen die Fischer würgte er plötzlich einen unverdauten Karpfen heraus. „Das kann schon mal vorkommen“, sagte Frank Radig.

Wasserpflanzenfresser bleiben im Weiher

Unzählige Graskarpfen, aber auch Schleien und Rotfedern blieben gleich im Wiesenteich oder nach der Sortierung des Fangs wieder ins Wasser geschüttet. Zum einen soll so die biologische Vielfalt des Weihers erhalten werden, zum anderen sollen die Wasserpflanzenfresser auf ganz natürliche Art und Weise dafür sorgen, dass der Teich nicht zuwächst, so Frank Radig.

Corona habe sich auf die Fischzucht Orlatal nicht ausgewirkt, weder positiv, noch negativ, resümiert Frank Radig. Schon gar nicht sei die Pandemie ein Anlass für ihn, an den Preisen zu drehen. Seine frischen Karpfen gibt es in dieser Saison für das gleiche Geld wie in den vergangenen Jahren.