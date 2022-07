Flauschiger Besuch in Neustadt bereitet viel Freude

Neustadt. Beim gemeinsamen Sommerfest der Tagespflege und des ambulanten Pflegedienstes des Diakonievereins Orlatal waren Alpakas zu Gast.

Flauschigen Besuch gab es am Mittwoch in der Tagespflege des Diakonievereins Orlatal in der Schleizer Straße in Neustadt. Denn begrüßt wurden die Alpakas Oskar und Rudi, die sich vom Hof Kraft in Trockenborn auf den Weg gemacht hatten. Anlass ihres Kommens war das Sommerfest, das die Tagespflege gemeinsam mit dem ambulanten Pflegedienst im Rahmen des 30-jährigen Bestehens des Diakonievereins an diesem Tag feierte.

Die Gäste der Tagespflege, die Klienten aus dem ambulanten Pflegedienst sowie weitere Besucher wurden zunächst durch Steffen Timm, stellvertretender Geschäftsführer des Diakonievereins Orlatal, willkommen geheißen, bevor die Kleinen aus dem Kindergarten Räuberhöhle in Strößwitz mit ihren vorgetragenen Liedern erfreuten. Anschließend blieb dann Zeit, sich den tierischen Freunden zu widmen.

„Die Alpakas bereiteten Jung und Alt mit ihrem weichen Fell und ihrer zugänglichen Art viel Freude. Das Highlight war die eigene Führung und das Füttern“, berichtete Anna Müller-Albert, Leiterin der Tagespflege. Zudem hätten Interessierte die Möglichkeit beim Sommerfest genutzt, die Einrichtungen und ihre Angebote kennenzulernen.