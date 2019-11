Die Hortkinder des Kindergartens "Kinderland" in Pößneck haben mit Erzieherin Andrea Pohl gelbe Sterne aus Papier gebastelt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fleißige Hortkinder basteln Baumschmuck für Awo

Die Hortkinder des Arbeiterwohlfahrt-Kindergartens „Kinderland“ in Pößneck verzierten am Donnerstag noch rechtzeitig vor Beginn der Adventszeit den Weihnachtsbaum in der Geschäftsstelle des Awo Kreisverbands Saale-Orla e.V. mit selbstgebasteltem Schmuck. Die gelben Papiersterne zieren nun den Baum direkt im Eingangsbereich.

25 Hortkinder des benachbarten Kindergartens werden in den Räumen der Geschäftsstelle aktuell betreut, erläuterte Erzieherin Andrea Pohl. Seit mittlerweile zwei Jahren sei der Hort dort untergebracht.