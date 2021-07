Flurwanderung: Land der Agrarprodukte Ludwigshof wird vielfältig bewirtschaftet

Ranis-Ludwigshof. Feld- und Flurwanderung mit der Agrarprodukte Ludwigshof eG hielt überraschende Informationen über den Anbau von Arzneimitteln und Viehzüchter der Region bereit.

Die Agrarprodukte Ludwigshof eG lud am Sonntagnachmittag zu einer Wanderung durch die umliegenden Felder und Flure ein. In der Einladung des Betriebes waren die Begriffe „Land“ und „Wirtschaft“ hervorgehoben, das Thema war also klar umrissen.

Gunnar Jungmichel, der Geschäftsführer des gastgebenden landwirtschaftlichen Betriebes, freute sich über die etwa 120 Teilnehmer an der ersten von insgesamt vier Veranstaltungen im Saale-Orla-Kreis, mit welchen die Landwirte an sich erinnern wollen.

Die Agrarprodukte Ludwigshof eG ist Arbeitgeber und Ausbilder für etwa 110 Leute. Hinzu kommen etwa 70 Saisonarbeiter. Die Genossenschaft hat ihren Sitz auf dem einstigen Gut von Ludwig Franz von Breitenbauch, der 1824 einen Landwirtschaftsverein gründete und ab 1840 die heute noch genutzten Gebäude erbauen ließ.

Nach dem kurzen Rückblick ging es bei schönstem Wetter durch die Natur auf den Langen Berg. Vom höchsten Punkt aus bot sich einerseits ein herrlicher Rundblick, andererseits wurde die Dimension des zu bewirtschaftenden Bereiches deutlich: In Trannroda die Geflügelmast, von der Wiesenhof 10.000 Broiler bezieht; in Rockendorf die Milchviehanlage, in der über 1000 Kühe eine Milchmenge geben, die täglich einen Lkw füllt; dazu kommen eine Biogasanlage und Blockheizkraftwerke – die Landwirte sind sogar Stromerzeuger und -verkäufer.

Über 70 Prozent des deutschen Kamilleanbaus deckt Thüringen ab

Rund um Rockendorf gedeihen Arzneipflanzen von hoher Qualität. Gunnar Jungmichel zählte alle angebauten Sorten auf und überraschte mit der Aussage, dass sein Betrieb gemeinsam mit einem weiteren Thüringer Produzenten 70 bis 80 Prozent des Kamillenanbaus in Deutschland abdeckt.

Hans Pudritz und Gustav Jungmichel (von links) führten eine Düngerbedarfsmessung mit modernster Technik vor. Foto: Hartmut Bergner

Vom Langen Berg aus waren zum Beispiel der Mutterkuhstall in Wilhelmsdorf und der Jungviehstall in Gössitz nicht zu sehen. Aber bis zum Schafstall war es nicht weit. Zum Glück! Nachdem André Schrumpf der großen Wandergruppe die tatsächlichen Ziele der Jäger vor Ort nahegebracht hatte, konnte Schäfermeister Marc Bell nun Schutz vor einem Regenguss bieten. Sonst hütet er 400 Merinolandschafe plus 25 Ziegen und sorgt damit spürbar für die Landschaftspflege.

Die Wanderung zu den Orchideen fiel zwar ins Wasser, was aber Experte Dietrich Tuttas mit seinem Fachwissen ausgleichen konnte. Wer wollte, konnte noch bis zu den Wisenten laufen. Allen anderen Teilnehmern an der Exkursion wurde eine trockene Rückfahrt in Kleinbussen angeboten. Nach guten zwei Stunden und sieben Kilometern wurde am Ausgangspunkt eine Stärkung angeboten. Die Organisatoren hatten an alles gedacht und selbst einen Plan B für Regen. Dafür gab es Lob in Worten und hundertfachen Beifall. Für Familie Pudritz aus Brandenstein ist die Umgebung Alltag. Dennoch fanden sie die Tour spannend, weil man Hintergrundwissen bekommen hat. Dieses wird auch für den kommenden Samstag versprochen, wenn die Agrar- und Dienstleistungsgenossenschaft Geroda Gäste erwartet. Start zu einer Info-Tour über Landwirtschaft und Naturschutz ist am 10. Juli um 10 Uhr am ehemaligen Flugplatz Geroda.