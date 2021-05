Die Sportanlage an der Grund- und Regelschule in Ranis wird erneuert. Die Fördermittel dafür stammen aus dem Bundesprogramm zur „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

Fördermittel für Sanierung der Sportanlage an Raniser Grund- und Regelschule genehmigt

Ranis. Bundesministerium für Bau und Heimat bezuschusst Sanierungsmaßnahmen mit über 193.000 Euro. Ranis erhält außerdem eine Kleinfeldsportfläche zur Vereinsnutzung.

Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat beteiligt sich an der Sanierung der Sportanlage der Grund- und Regelschule Ranis mit 193.430,30 Euro. Der entsprechende Fördermittelbescheid ist im Schleizer Landratsamt eingegangen. Die vom Landkreis beantragten Fördermittel stammen aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit.

Durch die Sanierungsmaßnahmen soll einerseits eine langfristige Nutzung der Sportanlage gewährleistet und darüber hinaus auch die soziale Integration durch den Schul- und Vereinssport gefördert werden, heißt es. Das entsprechende Gelände werde derzeit von etwa 330 Grund- und Regelschülern genutzt. Die geplante, seit langer Zeit diskutierte Maßnahme umfasse die Sanierung der 100-Meter-Laufbahn inklusive einer Verlängerung, die Erneuerung der Weitsprung- und der Kugelstoßanlage sowie die Umgestaltung der vorhandenen Rasenfläche zu einer multifunktional nutzbaren Kleinfeldsportfläche. Zusätzlich zur Förderung des Bundes stelle der Saale-Orla-Kreis als Träger der Schule Eigenmittel in Höhe von 237.000 Euro für die Sanierung bereit.

Das Landratsamt hatte bereits 2018 eine Projektskizze eingereicht. Inzwischen konnten weitere Planungen in Auftrag gegeben werden, so dass die Ausschreibungen zum Jahresende erfolgen können. Die Instandsetzung der 100-Meter-Laufbahn ist dann als erster Bauabschnitt vorgesehen, gefolgt von der Sanierung der Weitsprunganlagen. Ab 2023 sollen in weiteren Etappen die Kugelstoßanlage und die Umgestaltung der vorhandenen Rasenfläche zur multifunktional nutzbaren Kleinfeldsportanlage folgen.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass der Saale-Orla-Kreis unter 1300 Bewerbern zu den 186 Gebietskörperschaften gehört, die für das Bundesprogramm ausgewählt wurden“, erklärt Jens Heynisch, Fachbereichsleiter Zentrale Aufgaben, Bau, Bildung in der Kreisverwaltung. „Endlich kann die Schulsportanlage in der Burgstadt auf Vordermann gebracht werden. Sie ist seit längerem in keinem guten Zustand. Das Landratsamt wird nun die Planungen, Ausschreibungen und Bauarbeiten zügig vorantreiben und begleiten.“