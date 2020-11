Förderung für 25 Triptiser Vereine

Triptis. Im Rahmen der Vereinsförderung der Stadt Triptis sind Ende Oktober insgesamt 10.615 Euro an 25 Triptiser Vereine ausgeschüttet worden.

Darunter sind der SV Grün-Weiß Triptis, der Triptiser Carneval Verein, der FC Chemie, der Kegelverein Grün-Weiß sowie der Feuerwehrverein Triptis.

Die Vereine, die einen Antrag gestellt haben, erhalten den Zuschuss aus der Stadtkasse für ihre Aktivitäten im Jahr 2019. Wird die Vereinsförderung normalerweise im September für das vorherige Jahr ausgezahlt, geschah dies 2020 aufgrund der Corona-Pandemie später als üblich.

Wie Bürgermeister Peter Orosz (Feuerwehrverein) jüngst in der Sitzung des Stadtrates erklärte, habe man diskutiert und gerechnet, ob es der Stadt trotz angespannterer Haushaltslage aufgrund der Corona-Situation möglich sei, den Vereinen eine Förderung zukommen zu lassen. Letztlich habe man sich aber entschieden, an dieser auch in diesem Jahr festzuhalten.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir das Geld ausgezahlt haben. Das ist eine freiwillige Sache. Aber wir waren uns einig, dass die Vereine das Geld brauchen, denn auch sie haben mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen“, sagte das Triptiser Stadtoberhaupt.