Ein Archivbild der dritten Projekt- und Ideenbörse der Leader-Aktionsgruppe in Bodelwitz.

Förderung für lebendige Dörfer bis Ende Januar beantragen

Man findet sie überall im Orlatal: mit EU-Mitteln geförderte Projekte in den Bereichen Tourismus, Lebensqualität oder auch Fachkräftesicherung. Vom Gedächtnissteinturm „Oberer Vogelherd“ bei Kospoda über das Hofcafé in Knau bis hin zu Photovoltaik-Anlagen für den Eigenverbrauch reichen die Vorhaben, die mithilfe der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla angeschoben wurden.

Auch für eher kleinere Projekte gibt es die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung einzuholen. Der 31. Januar 2020 ist ein Stichtag, bis zu dem Anträge zur Förderung von Kleinprojekten über die Leader-Aktionsgruppe beantragt werden können. Dies geht aus einem Projektaufruf unter dem Titel „Kleinprojekte Lebendige Dörfer und Städte“ hervor.

Das Ganze passiert im Rahmen der Regionalen Entwicklungsstrategie Saale-Orla 2020 und bezieht sich in dem Fall auf Projekte, deren Gesamtkosten jeweils nicht mehr als 5000 Euro betragen. Die Förderquote liegt bei 75 Prozent, heißt es auf der Internetseite der Aktionsgruppe. „Als Antragsteller kommen insbesondere Vereine, Verbände, Kirchgemeinden und Initiativen, die im Saale-Orla-Kreis und in der Stadt Lehesten tätig sind, in Frage.“

Der finanzielle Eigenanteil könne auch durch ehrenamtliche Stunden im Rahmen des Projektes beglichen werden. Die Projekte werden durch die Einscheidergruppe der Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla gemäß eines Projektbewertungsbogens bewertet. Für den Projektantrag sind demnach ein Formblatt „Leader-Projektantrag“ und ein Projektblatt beim Regionalmanagement Saale-Orla fristgerecht einzureichen. Interessenten könnten sich an das Regionalmanagent Saale-Orla wenden.

Im entsprechenden Teilnahmeantrag heißt es: Mit dem Vorhaben dürfe erst nach der Bewilligung begonnen werden. Die Umsetzung erfolge bis zum 31. Oktober 2020 und die Wettbewerbsteilnehmer müssen mit der Veröffentlichung ihres Vorhabens und aller damit verbundenen Daten und Abbildungen einverstanden sein.

Mehr Informationen und Kontakt im Netz unter: www.leader-sok.de