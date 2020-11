Förderung für zwei barrierefreie Bushaltestellen in der Verwaltungsgemeinschaft Triptis zugesagt

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen im gesamten Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft ist auch in diesem Jahr ein Thema in Triptis gewesen. Noch immer gibt es 30 Haltestellen, die den Anforderungen nicht entsprechen - obwohl es theoretisch eine gesetzliche Verpflichtung gibt, bis Ende 2021 alle umgebaut zu haben.

Mit einer neuen Förderrichtlinie des Landes Thüringen, die zu Beginn des Jahres herausgekommen ist, gab es nun wieder die Möglichkeit, sich um entsprechende Fördermittel zu bewerben. „Die Antragsfrist für die Anmeldung war allerdings der 31. März“, erläutert Matthias Jänicke, Bauamtsleiter in Triptis. Es galt also, schnell von allen Gemeinden die Zustimmung einzuholen, sich an dem Projekt zu beteiligen und Planungsbüros zu finden, die die Entwurfsplanung sowie Kostenschätzungen fristgerecht fertigstellen konnten. Nach entsprechenden Vorort-Begehungen wurden drei Planungsbüros mit je zehn Bushaltestellen beauftragt.

Antragsunterlagen müssen bis Mitte Januar eingereicht werden

Vor etwa zwei oder drei Wochen nun sei die Rückmeldung gekommen, erläutert der Bauamtsleiter weiter. Demnach wurden die Bushaltestelle am Markt/Ernst-Thälmann-Straße in Triptis und die Bushaltestelle in Geroda in das Förderprogramm aufgenommen, die Haltestellen in Dreitzsch an der Kreisstraße und in der Burkhardtstraße in Triptis in das Ersatzprogramm. Alle anderen Anträge auf Förderung sind vorerst abgelehnt.

Voraussetzung für die endgültige Bewilligung ist es, dass die kompletten Planungsunterlagen bis zum 15. Januar 2021 beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr vorliegen. Daher seien die betroffenen Kommunen nun schnellstmöglich aufgefordert, die Mittel für die Genehmigungsplanung freizugeben.

In Geroda soll ein entsprechender Beschluss in der Gemeinderatssitzung am heutigen Donnerstag gefasst werden. In Dreitzsch ist dies bereits in der vergangenen Woche erfolgt. Für die notwendigen Planungsleistungen gab der Gemeinderat in seiner Sitzung 3600 Euro frei. Denn obwohl die Bushaltestelle an der Kreisstraße vorrangig nur im Ersatzprogramm ist, müssen die Unterlagen zur gleichen Frist im Januar komplett eingereicht sein. Schafft es nämlich eine andere Kommune, die bereits im Förderprogramm aufgenommen ist, nicht, diese rechtzeitig beizubringen, rückt sofort jemand aus dem Ersatzprogramm nach.

Für Dreitzsch wäre dann beispielsweise der beidseitige barrierefreie Ausbau geplant. Vorbild ist die Bushaltestelle in Döblitz, die in diesem Jahr umgebaut wurde.

Die Bushaltestelle in Döblitz ist 2020 barrierefrei ausgebaut worden. Sie ist Vorbild für den weiteren Ausbau der Bushaltestellen in der Verwaltungsgemeinschaft Triptis. Foto: Caroline Reul

Ohne Fördermittel kann sich keine Gemeinde den Ausbau leisten

Wie es mit den übrigen 26 Haltestellen weitergehe, werde man in den kommenden Jahren sehen. Die Planungsunterlagen seien ja nun vorhanden. „Es wird wieder Fördertöpfe geben“, erläutert Matthias Jänicke. Aus diesen werde man versuchen zu schöpfen. Ohne Finanzierung könnten sich die Gemeinden der Verwaltungsgenossenschaft einen Ausbau nicht leisten - koste der doch in etwa 80.000 bis 100.000 Euro pro Bushaltestelle.

Obwohl theoretisch gesetzliche Vorgabe, werden bis Ende kommenden Jahres definitiv nicht alle Bushaltestellen ausgebaut sein. „Da befinden wir uns aber in guter Gesellschaft“, weiß der Bauamtsleiter, der sich bei den umliegenden Kommunen umgesehen hat. Denn als vor zehn Jahren das Gesetz erlassen wurde, habe keiner die Priorität auf den Umbau vorhandener Bushaltestellen gelegt. Es wurden die barrierefrei gestaltet, die ohnehin neu gebaut wurden.