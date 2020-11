Förderverein hält Heimatgeschichte von Neustadt lebendig

Die Stadt Neustadt kann sich eines regen Vereinslebens erfreuen. Eine feste Größe in dieser Reihe ist der Förderverein für Stadtgeschichte Neustadt, der mit seinen Aktivitäten nicht nur innerhalb der Orlastadt ein großes Ansehen genießt, sondern auch weit über die Stadtgrenzen hinaus – und das seit nunmehr 25 Jahren.

Ein besonderes Jubiläum, zu dem auch Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN), der gleichzeitig Mitglied ist, nur anerkennende Worte hat. „Unser Förderverein für Stadtgeschichte ist mit seinen zahlreichen Publikationen und seinen historischen Vortragsabenden in den 25 Jahren seines Bestehens zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens in unserer Stadt geworden, der eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des Fördervereines ist dabei aus meiner Sicht beispielgebend. Mit ihrer Arbeit tragen die Mitglieder um den Vereinsvorsitzenden Werner Greiling dazu bei, Neustädter Geschichte in Erinnerung zu rufen und damit unsere Geschichte lebendig zu halten. Dafür gebührt dem ganzen Verein meine Anerkennung und mein ganz besonderer Dank“, so das Stadtoberhaupt.

Am 24. November 1995 gegründet – mit Greiling als Vorsitzendem

Gegründet wurde der Verein am 24. November 1995. Zum Vorsitzenden wurde damals Geschichtsprofessor Werner Greiling gewählt, der dieses Amt seit dieser Zeit bekleidet. Sein Stellvertreter war zunächst Arthur Hoffmann, seit dem Jahr 2000 hat diese Position Manfred Lange inne. Derzeit zählt der Verein 24 Mitglieder, die Kreissparkasse Saale-Orla ist kooperatives Mitglied.

Das Jubiläum lässt auch den Vorsitzenden Werner Greiling zurückblicken. „Es gab damals mit den Natur- und Heimatfreunden und dem Brunnenverein schon zwei Vereine, die historisch aufgestellt waren. Zu diesen Vereinen wollten wir keine Konkurrenz bilden. Unser Fokus sollte noch einmal ein etwas anderer sein. Wir wollten die Stadt- und Heimatgeschichte fördern und gleichzeitig auf eine wissenschaftliche Ebene heben“, erinnert sich Werner Greiling an die Anfänge. Die Vereinsmitglieder seien damals mit dem Anspruch angetreten, eine Publikationsreihe aufzusetzen, mit der man in Tradition der Schriftreihe des Vereins für Geschichte und Altertumskunde von Neustadt und Umgebung treten wollte. Ferner schrieb man sich auf die Fahne, historische Vortragsabende in Neustadt zu etablieren. „Unser Ziel war und ist es, Wissen zu generieren, dieses in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und in einem entsprechenden Rahmen zu präsentieren. Damit wollen wir auch eine Ort für den Austausch schaffen“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

In manchen Jahren mehrere Bücher herausgegeben

Beide Vorhaben konnten in den vergangenen 25 Jahren in beeindruckender Weise umgesetzt werden. In der Reihe „Beiträge zur Geschichte der Stadtkultur“ wurden bis zum Jahr 2020 stolze 27 Bände veröffentlicht. „Wir greifen Themen in den Büchern auf, die von besonderem Interesse sind, die an uns herangetragen wurden. Manche Publikationen entstehen aus den Vorträgen heraus“, erläutert der Vereinsvorsitzende. So verwundert die große inhaltliche Bandbreite der Publikationen nicht, die von den Ursprüngen der Stadt Neustadt über die demokratische Revolution in Neustadt 1989/90 bis hin zu archäologischen Impressionen von Neustadt und Umgebung reicht. Mit „Erinnerungen und Tagebuch eines schlesischen Flüchtlingsjungen in Neustadt an der Orla (1945-1947)“ von Helmut Neubach erschien im Sommer dieses Jahres die neuste Veröffentlichung. Darüber hinaus wurden vom Förderverein bislang acht Sonderbände herausgegeben. „Unser Anspruch ist es, jedes Jahr ein Buch herauszugeben. In manchen Jahren haben wir es sogar geschafft, gleich mehrere Bücher zu veröffentlichen“, zeigt sich Werner Greiling stolz. Darüber hinaus seien mehrere Buchprojekte bereits in Vorbereitung. So überarbeite und erweitere etwa Manfred Lange derzeit sein im Jahr 2000 erstmals erschienenes Straßenlexikon, das bald erneut herausgebracht werden soll.

Beachtlich ist auch die Liste der historischen Vortragsabende, die der Förderverein für Stadtgeschichte vorzuweisen hat. Bereits 49 Veranstaltungen konnten gemeinsam mit der Stadt in einem festlichen Rahmen durchgeführt werden. Der 50. Vortrag, in dem Referent Stephan Umbach Einblicke in die Geschichte des Rittergutes Knau geben wollte, musste bislang coronabedingt jedoch zwei Mal abgesagt werden. Ebenso die für den Samstag geplante Festveranstaltung, mit der das Vereinsjubiläum gebührend gefeiert werden sollte. Beides will man jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Erinnerungskultur und Geschichtspolitik

Auch in Zukunft möchte der Verein weiter an den erfolgreichen Buchprojekten und Vortragsabenden festhalten. Neben diesen sei jedoch auch angedacht, den in den vergangenen Jahren begonnen Kurs, verstärkt die Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in den Fokus zu rücken, fortzuführen. „Wir wollen damit eine doppelte Perspektive eröffnen. Wie sind die Dinge gewesen und wie werden sie heute reflektiert, wie wirkt die Geschichte bis in die Gegenwart hinein“, erläutert Werner Greiling. Mit dem Erinnern an 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges 2018 sowie 30 Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall im vergangenen Jahr habe man bereits erfolgreiche Veranstaltungen in dieser Art durchgeführt. „Die Veranstaltungen sind sehr gut angekommen und haben auch eine gewisse Erwartungshaltung geweckt“, sagt der Vereinsvorsitzende. Daher wollte man auch in diesem Jahr mit Projekte zum Gedenken an 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges daran anknüpfen.

Coronabedingt mussten die zahlreich geplanten Veranstaltungen allerdings abgesagt, in veränderten Form durchgeführt oder verschoben werden. Doch auch wenn man in diesem Jahr durch die aktuelle Situation bei den Aktivitäten etwas ausgebremst wurde, will man grundsätzlich diese Linie in den kommenden Jahren fortsetzen und generationsübergreifend geschichtliche Ereignisse und Themen aufbereiten, betont Werner Greiling.