Fokus liegt auf Artenschutz

Ich finde ja, Ornithologie ist eine faszinierende Sache. Nicht, dass ich derzeit größere Ambitionen hätte, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen – kleine Kinder lassen einem wenig Zeit für neue Hobbys. Aber so einfach vom Grundsatz her finde ich das Thema spannend. Vor allem, weil es so eng mit dem Artenschutz verbandelt ist – und der rückt ja glücklicherweise immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Schön ist deshalb auch, dass die Wahl zum Vogel des Jahres zum 50. Geburtstag der Aktion im Jahr 2021 nicht mehr nur Expertensache ist, sondern dass jeder Bürger via Online-Wahl mitmachen kann. Denn wer sich aktiv beteiligt, beschäftigt sich ganz anders mit einem Thema als der, der nur darüber liest.

Diese Erfahrung habe ich gemacht, als ich vor einigen Jahren erstmals bei der „Stunde der Wintervögel“ mitgewirkt habe. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Leser, ich hatte damals einen Beitrag für unsere Zeitung dazu veröffentlicht. In Omas Garten saß ich bei Minustemperaturen und beobachtete mit dem Fernglas eine Stunde lang, wer so im Kirschbaum oder auf dem Gartenzaun Platz nimmt. Das war eine tolle Erfahrung, denn vorher hatte ich mir nie bewusst gemacht, wie viele unterschiedliche gefiederte Freunde sich so in unserem Garten tummeln. Die Daten dem Nabu zur Auswertung zu übermitteln, war eine Kleinigkeit. Aber in meinem Rahmen habe ich so etwas für den Naturschutz tun können.

Feuchtsenken nahe Finkenmühle sollen den Kiebitz anlocken