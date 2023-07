Forscher sollen Rätsel aus Pößneck-Ost lösen

Bei der Suche nach der Ursache für die Fernwärme-Havarie vom 12. Mai in Pößneck-Ost war auch dieser auf einem Heizkanal wachsende Baum in der Rosa-Luxemburg-Straße unter Verdacht geraten.

Pößneck. Warum ein Hausanschlussleitungsstück der Rosa-Luxemburg-Straße 55 aus Pößneck-Ost auf dem Tisch des Günter-Köhler-Instituts für Fügetechnik und Werkstoffprüfung Jena gelandet ist.

Die Fernwärme-Havarie vom 12. Mai in Pößneck-Ost geht auf einen Riss in einem Bogen der Hausanschlussleitung der Rosa-Luxemburg-Straße 55 zurück. Das Problem ist zwar längst nachhaltig beseitigt. Es ist aber ein Rätsel, wie es zu dem Riss kommen konnte, der zu Heizwasseraustritten und in der Folge zur Rostbildung geführt hatte.

„Das betroffene Leitungsstück wurde an das Günter-Köhler-Institut für Fügetechnik und Werkstoffprüfung Jena zur Untersuchung geschickt“, teilten die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck jetzt auf Nachfrage mit. Das mache man bei unklaren Havarie-Ursachen immer. „Durch eine genaue Untersuchung der Schadensursachen sollen mögliche weitere Schäden dieser Art verhindert werden“, so Sandra Werner von der Unternehmenskommunikation der Stadtwerkegruppe.

Baum nicht schuld an Havarie

Die Leitungen und der Heizkanal außerhalb des schadhaften Bereiches seien „in Anbetracht ihres Alters von zirka fünfzig Jahren in einem guten Zustand“, hieß es weiter. Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Baum, der direkt über einem Fernwärmestrang wächst, an diesem keinen Schaden angerichtet hat. Die Stadtwerkegruppe werde daher auch künftig keine gesunden Bäume nur auf Verdacht fällen.

Bei den Instandsetzungsarbeiten am Fernwärmenetz in Pößneck-Ost im August 2022 hatten Fabian Germanus und seine Kollegen von der Stadtwerke Jena Netze GmbH solche korrodierten Armaturen ausgetauscht. Foto: Marius Koity / OTZ-Archiv

Die schadhaften Leitungsabschnitte seien bis Mitte Juni „großzügig ausgetauscht“ worden. Dabei sei der Heizkanal am Hausanschluss Rosa-Luxemburg-Straße 55 durch neue erdverlegte Kunststoffmantelrohrleitungen abgelöst worden.

Planmäßiger Heiznetzstillstand

Demnächst wird es wieder zu einem sommerplanmäßigen Heiznetzstillstand mit Warmwasserversorgungsunterbrechung in Pößneck-Ost kommen, allerdings „nur für ein paar Stunden“. Es müssten Ventile im Heizhaus ausgetauscht werden. Ein Termin stehe noch nicht fest. Ansonsten seien nur punktuell Eingriffe ins Pößnecker Fernwärmenetz notwendig, etwa im Mittelweg, wo ein kurzer Leitungsabschnitt zu erneuern sei.