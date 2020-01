Forsthaus Knau ist beliebtester Ferienhof in Thüringen

Ein braunes und ein schwarzes Eichhörnchen flitzen im strömenden Regen an den kahlen Bäumen auf und nieder. „Das könnte ein Pärchen sein“, kommentiert Frank Bachmann, Besitzer des Kneipp-Ferienhofs Alte Försterei Knau, die Beobachtung. Die scheuen Tiere genießen die winterliche Ruhe, ähnlich den menschlichen Erholungssuchenden. Den Gästen scheint es auch am Rande Knaus so gut gefallen zu haben, dass sie laut Onlinereiseportal Landreise.de durchweg positive Bewertungen hinterließen. Die Nutzer bestimmten die Alte Försterei zur beliebtesten Feriendestination in Thüringen.

Am 18. Januar werden die zwölf Sieger des jährlich ausgeschriebenen Wettbewerbs auf der wichtigsten Verbrauchermesse, der Internationalen Grünen Woche in Berlin, gekürt. Zudem werde der noch geheim gehaltene beliebteste Ferienhof Deutschlands 2020 ausgezeichnet, sagte Landreise.de-Sprecherin Julia Schmalstieg.

Lob und Kritik nehmen die Bachmanns ernst

Auf dem Reiseportal selbst erhält Familie Bachmann eine sehr gute Bewertung. Durchweg positiv werden der Service, Gastronomie und die Unterkunft bewertet. Ein Nutzer schrieb beispielsweise: „Sehr schöne und ruhige Ferienwohnungen mit einem sehr guten Frühstück. Es war ein schöner Aufenthalt bei freundlichen Gastgebern. Wir kommen gerne wieder.“

Dass sich die Besitzer allerdings nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und gern auch Kritik annehmen, wird deutlich, als Frank Bachmann sagt: „Wir sanieren ständig innen und pflegen derzeit unser Außenanlagen. Die Infrastruktur der Umgebung wird als nicht so gut bewertet, es fehlt an Gastronomie in der Nähe.“ Zudem habe der Pächter der Bowlingbahn am Rittergut – als einzige Gaststätte im Ort – zum 31. Dezember gekündigt. Als positiv hebt Frank Bachmann hervor, dass in Knaus Zentrum derzeit der Mehrgenerationenspielplatz errichtet werde.

Online-Abstimmung auf Landreise.de lief ein Jahr lang

Er sei gleichermaßen überrascht wie erfreut, dass er eine Auszeichnung erhält. „Mit dem Ferienhof sind wir erst seit eineinhalb Jahren auf dem Reiseportal angemeldet.“ Die Gäste hatten die Gelegenheit von Dezember 2018 bis zum November 2019 abzustimmen, um die Teilnahme des Ferienhofs am Wettbewerb zu ermöglichen.

Die Ruhe und die das Gelände an drei Seiten umgebende Natur würden von etlichen Übernachtungsgästen regelmäßig genutzt, um Vögel zu zählen. „Ein Ehepaar kommt jedes Jahr und erstellt eine Liste mit den beobachteten Tieren. Darauf sind Buntspechte, Kleiber, Meisenarten und Enten, die in Baumhöhlen brüten, zu finden.“ Er findet, dass man über seine Umgebung jede Menge lernt. Wie auch die am und auf dem Grundstück befindlichen Bäume, die durch die Trockenheit der vergangenen beiden Jahre gelitten hätten. Die Kommune werde in nächster Zeit Baumpflegearbeiten durchführen.

Auch sonst ist alles sehr naturnah: Es leben Bienen auf dem Hof, die Honig produzieren; und im Gewächshaus werden für gewöhnlich Kräuter, Salate und Gemüse angebaut, die fürs Frühstück genutzt werden. „Marmeladen stellen wir selbst her.“

Spiel-, Sport- und Entspannungsmöglichkeiten für Gäste geschaffen

Derzeit bereite man sich auf die Saison 2020 vor. „Nach der Grünen Woche beginnen wieder die Verschönerungsarbeiten wie jedes Jahr“, gibt Frank Bachmann einen Ausblick. Und im privaten Wohnbereich werde er endlich das Bad bauen lassen, gibt er schmunzelnd zu verstehen. „Wir selbst leben eigentlich seit Anbeginn auf einer Baustelle“, meint er.

1996 sind er und seine Frau Barbara auf der Suche nach einem Haus gewesen, „die Försterei hat uns gleich in den Bann genommen“. Eigentlich sei es zu groß für die beiden gewesen, aber man habe im Frühjahr Vögel zwitschern gehört. „Das ist ja wie Urlaub“, zitiert er und der Gedanke reifte schnell, drei Ferienwohnungen einzurichten.

Im Jahr 2000 haben die Bachmanns die Wohnungen erstmals Gästen offeriert. Mit landwirtschaftlichen Fördermitteln und sehr viel Eigenleistung habe man im Laufe der Zeit Kneipp-Einrichtungen und ein Außengelände mit zahlreichen Spiel-, Sport- und Entspannungsmöglichkeiten schaffen können.