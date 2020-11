Fotografen unterstützen Museum auf Burg Ranis

Ehrensache war es für Tina Schneider, sich an einem ganz besonderen Projekt zugunsten des Museums Burg Ranis zu beteiligen. Im Oktober waren Josephine Schubert, Mitarbeiterin im Museum, und Susanne Wündsch von der Schlossverwaltung Burg Ranis auf sie zugekommen. „Sie haben gefragt, ob ich für einen Kalender, den sie auf private Initiative hin herausgeben wollen, einige meiner Fotos von der Burg zur Verfügung stellen würde“, erzählt die Fotografin.

Seit ihre Kinder klein sind, also seit etwa zehn Jahren, lebt die Rechtsanwaltsfachangestellte ihre Leidenschaft für die Fotografie aus und hat sie mittlerweile auch zum Nebenberuf gemacht. „Außer meinen Kindern ist die Burg Ranis mein Lieblingsmotiv“, sagt sie und ergänzt: „Obwohl ich es sonst gar nicht mit Landschaftsfotografie habe. Ich halte lieber Menschen im Bild fest: Hochzeiten und Babys, Portraits.“

Ein Foto habe von vornherein festgestanden, da es mittlerweile auch in dem altehrwürdigen Gemäuer hängt: Feuerwerk über der Burg. Aus den anderen Motiven, die sie den Mitarbeiterinnen der Burg sandte, wählten diese für den Monat Februar ein trabendes Pferd im Schnee mit der Burg im Hintergrund aus.

Sechs Fotografen haben sich an der Aktion beteiligt

Insgesamt sechs Fotografen, die sich der Kunst mehr oder weniger professionell widmen, haben sich an der Aktion beteiligt. Neben Tina Schneider war es auch Susann Beyer, Mario Hendel und Tina Franke aus Ranis sowie Katja Wisotzki aus Bodelwitz und Roberto Krauß aus Ingolstadt (ursprünglich aber auch aus Ranis) ein Bedürfnis, das Projekt zu unterstützen.

Fotografin Tina Schneider zeigt den CD-Tischkalender, dessen Erlös dem Museum Burg Ranis zugute kommt. Foto: Caroline Reul

„Blickpunkte“ ist der Name des Kalenders und genau das zeigen die Aufnahmen: Die Burg aus den unterschiedlichsten Perspektiven, unterschiedlichen Blickpunkten: durch einen blühenden Baum im Frühjahr hindurch, thronend über einem Nebelfeld oder schneebedeckt mit der Stadt im Vordergrund.

Es ist ein Herzensprojekt von Josephine Schubert und Susanne Wündsch, für die ihr Arbeitsplatz der schönste Arbeitsplatz der Welt ist, wie sie auf dem Kalender verraten. Den Erlös wollen sie zu 100 Prozent dem Museum zugute kommen lassen.

„Es braucht solche neuen Ideen, um unsere Burg voran zu treiben“, findet Tina Schneider. Überall, wo sie Fotos des Denkmals zeige oder veröffentliche, wären die Menschen begeistert - ohne es jemals in natura gesehen zu haben. „Die Touristen kommen hierher und sie müssen es auch künftig tun - wenn ich mit meinen Fotos dazu ein Stück beitragen kann, ist das doch ein Leichtes“, findet die 33-Jährige.

Die erste Auflage des Kalenders ist bereits ausverkauft

Bei den Ranisers kommt die Idee offensichtlich auch gut an, denn die erste Auflage des Kalenders verkaufte sich innerhalb kürzester Zeit. Es gibt ihn in zwei Größen: im Format A5 und als CD-Tischkalender. Letzterer heißt so, weil die Kalenderblätter die Größe einer CD haben, in einer entsprechenden Hülle verpackt sind und sich mit dieser aufstellen lassen.

Schon jetzt ist klar, dass das Projekt keine einmalige Angelegenheit bleiben wird. „Als wir einmal alle gemeinsam zusammengesessen haben, haben sich schon Ideen entwickelt, wie sich das Projekt fortführen lässt“, freut sich Tina Schneider.

Der Kalender ist im Marktzentrum Ranis erhältlich oder kann unter 0152 57482521 (S. Wündsch) oder 0174 2861386 (Museum Burg Ranis) bestellt werden.