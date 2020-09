Frauenkirchenkantor auf Orgelfahrt im Saale-Orla-Kreis

Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauenkirche, geht wieder auf Orgelfahrt. Eine Matinee und dreizehn Vespern stehen vom 18. bis 20. September im Saale-Orla-Kreis auf dem Programm. Und vom 9. bis 11. Oktober bereist er Gotteshäusern in Dörfern und Städten entlang der Saale.

„Die Orgelfahrt durch den Saale-Orla-Kreis ist dank einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Landrat Thomas Fügmann (CDU) und dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Saale-Orla, Dirk Heinrich, möglich“, teilt Matthias Creutzberg aus Pößneck mit, der die Touren ehrenamtlich gemeinsam mit Christiane Linke aus Wittmannsgereuth organisiert. Zum fünften Mal in Folge gehe der mittlerweile 46-jährige Frauenkirchenkantor auf musikalische Entdeckungsreise durch die Region. Hierbei hätten sich „Leuchttürme wie die Bergkirche Schleiz, die Schlosskapelle Burgk und die Stadtkirche Pößneck mit ihren bedeutenden Orgeln herausgebildet“, so Creutzberg in einer Mitteilung.

Matthias Grünert, Kantor der Frauenkirche Dresden Foto: Hans-Christian Hoch

„Aber auch Instrumente in immer wieder wechselnden kleinen Dorfkirchen füllen den Tourplan. Besonders freut uns, dass die Förderorgel der letztjährigen Orgelfahrt, jene in der Kirche Oppurg, in diesem Jahr zum Abschlusskonzert erklingen wird.“ Die Königin der Instrumente im Langenorlaer Gotteshaus sei nun das nächste Förderprojekt dieser Kurzkonzertreihe. Nüchterne Zahlen beschreiben das Projekt so: 14 Konzerte in zwölf verschiedenen Kirchen und Kapellen; 67 Kompositionen aus der Feder von 28 Komponisten, darunter 27 Werke Johann Sebastian Bachs; das alles innerhalb von drei Tagen. Das Auftaktkonzert findet am Freitag, 18. September, ab 18 Uhr in der Kirche Gahma statt. Am gleichen Abend ist Grünert in Wurzbach zu Gast, wo der Frauenkirchenkantor 2019 eine CD eingespielt hat, „die eine musikalische Geschichte erzählt, die eng verbunden ist mit dem dortigen Instrument und dem in der Grafschaft Reuß-Lobenstein ansässigen Stadt- und Hoforganisten Georg Andreas Sorge“, berichtet Creutzberg.

Wichtig ist den Veranstaltern, dass die Infektionsschutzmaßnahmen eingehalten werden. Die sind auch der Grund dafür, dass die Orgelvesper an der Silbermannorgel der Schlosskapelle Burgk am Sonntag, 20. September, zweimal stattfindet. Ausnahmsweise ist hierfür eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail an museum@schloss-burgk.de oder Telefon 03663/40 01 19.

Die Orgelfahrt-Termine im Überblick

Freitag, 18. September

18 Uhr, Gahma, Kirche

19.30 Uhr, Wurzbach, Kirche

Samstag, 19. September

14.30 Uhr, Kospoda, Kirche

16 Uhr, Schleiz, Bergkirche

17.30 Uhr, Dreba, Kirche

18.45 Uhr, Lausnitz, Kirche

20 Uhr, Pößneck, Stadtkirche

Sonntag, 20. September

9 Uhr, Wittchenstein, Kirche

10.30 Uhr, Dreitzsch, Kirche

14 Uhr, Schloss Burgk, Rittersaal

15 Uhr, Schloss Burgk, Kapelle

16 Uhr, Schloss Burgk, Kapelle

17.30 Uhr, Möschlitz, Kirche

19 Uhr, Oppurg, Kirche

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Spenden sind willkommen.

Der Tourplan für 9. bis 11. Oktober mit dem Motto „Entlang der Saale“ ist unter www.orgelfahrt.de zu finden.