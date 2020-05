Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freiluft-Gottesdienst zu Himmelfahrt in Krölpa

Zu einem Open-Air-Gottesdienst wird zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 21. Mai, um 10 Uhr in den Pfarrgarten in Krölpa eingeladen. Dort werde die Regionalbischöfin Friederike Spengler predigen, heißt es in einer Mitteilung von Pfarrerin Ute Thalmann.

Die Teilnehmerzahl sei auf 50 Personen begrenzt, zudem gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, so Thalmann.