Freiwillige verschönern Friedhofsmauer in Weira - Neue Beerdigungsform bald möglich

Auf dem Friedhof in Weira können dieser Tage fast täglich in den Morgenstunden einige Freiwillige beobachtet werden, die an der südlichen Mauer weißen Putz anrühren, Erde ausheben, Ziegel sortieren und befestigen. Auf einer Länge von etwa 25 Metern erneuern die Männer um den Vorsitzenden des Gemeindekirchenrat, Bastian Neuparth, das Bauwerk, um davor, auf einer Länge von etwa acht Metern, eine Urnengemeinschaftsanlage anzulegen. Eine mannshohe Stele für die Namensplatten soll die neue Beerdigungsform auf dem Weiraer Gottesacker ergänzen.

„Die Mauer ist in dem Zustand ziemlich hässlich“ Ursprünglich sei für dieses Jahr die Sanierung des maroden Dachs des Kirchenschiffs vorgesehen gewesen, doch die Fördermittelzusage über 105.000 Euro aus dem Städtebautopf sei noch nicht eingegangen. Corona-bedingt sei es zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen gekommen, weiß Neuparth zu berichten. Selbst wenn es zu einer zeitnahen Entscheidung käme, würden die Bauarbeiten in der kalten Jahreszeit selbstredend nicht beginnen. „Wir hoffen aufs kommende Jahr“, sagt er. An dieser Stelle gehe es jedenfalls momentan nicht vorwärts, deshalb sei die Idee aufgekommen, eine grüne Wiese für Urnenbeisetzungen anzulegen. Und zusätzlich dafür zu sorgen, dass diese auch ein ansehnliches Umfeld erhält. „Die Mauer ist in dem Zustand ziemlich hässlich“, sagt er. Hohlblöcke und verbaute Reste von Begräbnissen wechseln sich mit Bruchsteinen ab. Zum Teil bedecken auch zerbrochene Biberschwänze die Friedhofsumrandung, so dass Feuchtigkeit eindringen und die Mauer beschädigen kann. Mit hellem Putz soll der Mauerteil ein einheitliches Aussehen bekommen. „Wir haben vergangene Woche mit den Arbeiten angefangen. Dabei unterstützt uns auch die politische Gemeinde mit Technik und der Grasmahd“, sagt der Vorsitzende. Das Zentrum der grünen Wiese wird eine Stele markieren. Das vierseitige Objekt soll eine Höhe von 1,80 Meter haben, informiert der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats. Es bietet Platz für 18 Namensplatten und einen Spruch. Den Auftrag über 3200 Euro erteilte die Kirchgemeinde der Firma Grabmal-Redlich aus Schleiz. „Abhängig vom Wetter wird entweder noch in diesem oder im nächsten Jahr die Stele gesetzt“, sagt Bastian Neuparth. Per Rundbrief in Weira habe man im Vorfeld um tatkräftige Mithilfe geworben. Wer nicht mit anpacken kann, hat auch die Möglichkeit, eine freiwillige, zweckgebundene finanzielle Spende für das Projekt zu hinterlassen. Bislang sind so 500 Euro zusammengekommen. Übrigens sind nicht nur Kirchgemeindemitglieder an der Sanierung beteiligt. „Viele Weiraer sponsern uns, unabhängig davon, ob sie konfessionell gebunden sind oder nicht“, sagt er stolz. Das zeige ihm, dass sich viele im Ort für die Erhaltung der sakralen Bauwerke interessieren.