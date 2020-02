Freundeskreis spendet der Pößnecker Stadtbibliothek über die Jahre mehr als 30.000 Euro

„Für uns wäre es wirklich schlimm, wenn es den Bücherflohmarkt nicht mehr geben würde“, sagt die Pößnecker Stadtbibliotheksleiterin Christel Ziermann. „Die Spenden des Freundeskreises Stadtbibliothek waren für uns immer Anfang des Jahres, in der haushaltslosen Zeit, besonders hilfreich“, so die dienstälteste Stadtverwaltungsmitarbeiterin. „Mit dem Geld konnten wir uns immer wieder auch ein Extra leisten“, blickt Christel Ziermann zurück, und sie resümiert: „Ich hoffe, dass es mit dem Bücherflohmarkt irgendwie weitergeht.“

In drei Beuteln nahm Hans-Joachim Gerwien rund 17 Kilogramm Bücher mit. Foto: Marius Koity

Dieser Satz war am vergangenen Samstag immer wieder auch von Gästen des letzten Bücherflohmarktes im Steinweg 18 in Pößneck zu hören. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek zählte zum Räumungsverkauf doppelt so viele Gäste als an normalen Öffnungstagen, Leseratten aller Generationen erleichterten die Regale um rund eine Tonne Literatur aller Art. Hans-Joachim Gerwien aus Zeulenroda-Triebes beispielsweise hatte in der OTZ vom Aktionstag gelesen und am Ende gleich 17 Kilogramm Prosa mitgenommen. Dorothee Bode suchte nach dem Besonderen für die Gemeindebibliothek Kaulsdorf und wurde ebenfalls fündig. In der Kasse klingelten am Ende genau 987,50 Euro, die der Förderverein satzungsgemäß an die städtische Bücherei weiterreichen wird.

Ein zweites Leben für mehr als sechzehn Tonnen Bücher

Seit seinem ersten Bücherflohmarkt zum Ostermarkt 2011 im Bilkenkeller hat der Freundeskreis der Stadtbibliothek in ehrenamtlicher Arbeit somit 31.303,75 Euro für die städtische Einrichtung erwirtschaftet. In den knapp neun Jahren haben mehr als 16 Tonnen Bücher ein zweites Leben bekommen. Ob es für den Bücherflohmarkt nach dem Café Neubert und dem Steinweg 18 nun ein drittes festes Domizil geben wird, das sich der sechzehn Mitglieder zählende Förderverein auch leisten kann, war am Samstag völlig unklar. So wurde die Stammkundschaft schon mal aufs Schlimmste vorbereitet.

Am Dienstag klang die Vereinsvorsitzende Silvia Weise wieder zuversichtlicher. „Die Stadt möchte, dass wir unsere Arbeit vernünftig fortsetzen können, und sie arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung“, erklärte sie. Spruchreif sei noch nichts. Der Verein selbst könne da nicht viel beziehungsweise nicht mehr machen, als die Freizeit seiner Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Die Situation sei deshalb kompliziert, weil der Freundeskreis keinen einzigen Cent seiner Spendeneinnahmen für Kosten wie Miete und Umzug ausgeben dürfe. Sogar seine mehr als sechzig Schwerlast-, Metallschraub- und Holzregale seien gespendet oder einst mit Extras wie Lotto-Mittel angeschafft worden.

Wo auch immer Silvia Weise und ihre Mitstreiter weitermachen werden – sie nehmen nur Regale aus dem Steinweg 18 mit. Denn was am letzten Samstag übrig blieb, holt am kommenden Wochenende der Wertstoffhandel Frank Ehrhardt mit Sitz in Saalfeld und Filialen unter anderem in Pößneck ab. „Kostenfrei“, wie Silvia Weise dankbar und erleichtert betont – Sero-Ehrhardt hoffe, seinen Aufwand mit der verschiedentlichen Verwertung der Druckwerke in einem tonnagemäßig nicht bekannten Umfang zu decken.

Nach dem Willen der Stadt soll der Pößnecker Bücherflohmarkt künftig in der Straubelstraße 5 zu finden sein. Foto: Marius Koity

Sollte es irgendwo weitergehen, dann wird der Freundeskreis seine Gäste nicht mit leeren Händen empfangen müssen. Denn in der Stadtbibliothek stehen frische gebrauchte Bücher in Größenordnungen für den Verein bereit. Immer wieder würden sich Einheimische melden, „die es nicht übers Herz bringen, Bücher wegzuschmeißen, und man sieht es den Leuten an, wie erleichtert sie sind, wenn wir ihnen die Sachen abnehmen“, sagt Christel Ziermann. Doch mittlerweile seien auch die Zwischenlagerungskapazitäten der Stadtbibliothek knapp.

Künftig vielleicht nur noch rund 115 Quadratmeter

Wie es heißt, soll der Bücherflohmarkt im GWG-Gebäude Straubelstraße 5 wiedereröffnet werden. Wenn das so kommt, dann würde die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Der Leerstand im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses Straubelstraße 5 wäre beendet, für den Steinweg 18 steht ein zahlender Mieter ab 1. März schon fest. Die Mitglieder des Freundeskreises haben im Laufe der Jahre allerdings reichlich Erfahrungen gesammelt und sehen noch Probleme mit den angebotenen Räumlichkeiten. Schon die Fläche von rund 115 Quadratmetern wäre im Vergleich zum Steinweg 18 eine erhebliche Einschränkung.

„Keine Panik“, sagt Bürgermeister und GWG-Aufsichtsratschef Michael Modde (parteilos). „Klar gibt es in der Straubelstraße andere Bedingungen als im Steinweg. Aber es ist alles zu regeln. Wir kriegen die Probleme vom Tisch“, sagt das Stadtoberhaupt und erklärt: „Der Freundeskreis der Stadtbibliothek ist mir wichtig. Der Verein hat viele Jahre erfolgreich gearbeitet und wir wollen sicherstellen, dass er das auch weiterhin tun kann.“

Ein bisschen hofft Michael Modde auch, dass der Freundeskreis seine Satzung überarbeitet und bei der Verwendung seiner Einnahmen nicht mehr so streng mit sich selbst ist. Dem hält Silvia Weise entgegen, dass kein Bücherfreund seine Freizeit opfere, um erst einmal ausreichend Geld für Betriebskosten und dergleichen zu generieren. Es sei jetzt schon schwer, ausreichend Menschen zur Mitwirkung im Förderverein zu motivieren.

Wie auch immer, die Stadt und die GWG fänden es schön, wenn der Bücherflohmarkt zum 1. März ins Erdgeschoss der Straubelstraße 5 einziehen würde. In den Augen des selbstbewussten Freundeskreises ist der entsprechende Mietvertrag allerdings noch nicht unterschriftsreif.