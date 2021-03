Die kranke Friedenseiche in Lausnitz bei Neustadt.

Friedenseiche muss in Lausnitz weichen

Die markante Friedenseiche in Lausnitz bei Neustadt kann nicht gerettet werden. Durch die regelmäßige Baumschau wurde wohl festgestellt, dass sie gefällt werden muss. Das habe sich schon im vergangenen Jahr angedeutet. So sei Geld für den „Ausbau des kaputten Baums“, wie Bürgermeister Wolfgang Ritter sagte, und weitere Umgestaltungen in dem Bereich, wie auch eine Ersatzpflanzung im frisch beschlossenen Haushalt für 2021 eingeplant.