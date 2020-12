Oppurg. An Heiligabend steht zwischen 15 und 17 Uhr das Friedenslicht in Oppurg bereit.

Am Heiligabend können sich Interessierte in Oppurg das Friedenslicht nach Hause holen. Dieses stehe am 24. Dezember in der Zeit von 15 bis 17 Uhr dort bereit. „Bitte bringen Sie eine Kerze und Laterne für das Licht mit“, heißt es in einer Mitteilung von Wilfried Stötzner. Aufgrund der Pandemiesituation könnten in diesem Jahr keine Gottesdienste im Bereich Oppurg stattfinden, aber ein Licht der Hoffnung könne angezündet und weitergeben werden, so Stötzner, Pfarrer in Ruhestand, weiter.

Seit 1986 ist es mit Hilfe des Österreichischen Rundfunks zur Tradition geworden, dass das Friedenslicht in jedem Jahr in den Wochen vor Weihnachten von einem anderen „Friedenslichtkind“ in der Geburtsgrotte Jesu entzündet wird.

Unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“ soll auch in diesem Jahr das Licht aus Betlehem als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Jesu verkünden. Von Betlehem aus reist das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien. Dort wird es ab dem dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und in die meisten europäischen Länder gesandt.