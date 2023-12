Friedenslicht ist im Saale-Orla-Kreis angekommen

Schleiz Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder verteilen das Licht seit vielen Jahre am dritten Advent, bevor es in die verschiedenen Region geholt und weitergeben wird

Das Friedenslicht wurde am Samstag von Pfadfindern aus Erfurt in den Saale-Orla-Kreis geholt. Aktuell wird es von mehreren wachenden Personen im Auge behalten, bevor es am Samstag, 23. Dezember, am Brunnen vor dem Schleizer Rathaus verteilt wird. Ab 17 Uhr kann dort jeder mit Laterne und Kerze vorbeikommen und das Licht nach Hause tragen. Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Es wird in jedem Jahr durch ein anderes Kind entzündet und mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder immer am 3. Advent nach Deutschland, wo es in Gemeinden, Kirchen und von dort in die Haushalte verbreitet wird.