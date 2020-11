Friedhof in Nimritz soll kommunalisiert werden

In Nimritz soll künftig der Gottesacker der Kirche in kommunale Trägerschaft überführt werden. Den dafür notwendigen Vertragsentwurf legte die Gemeinde kürzlich vor. In der jüngsten Sitzung des kommunalen Parlaments stimmten die Mitglieder des Rates dem Schriftstück zu. Nun werde darauf gewartet, dass die Nimritzer Kirchgemeinde dem Entwurf zustimme oder Änderungen beziehungsweise Ergänzungen anbringe, erklärt Bürgermeister Lars Meinhold.