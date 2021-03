Friedolin wohnt mittlerweile auf dem Stadtteich in Triptis und fühlt sich dort richtig wohl.

Genau zwei Wochen ist es her, dass Schwan Friedolin seine Freiheit wiederbekommen hat. Der junge Vogel, der im Januar gegen das Feuerwehrhaus in Dreitzsch geflogen war und sich dabei ernsthaft verletzt hatte, tummelt sich seither auf dem Stadtteich in Triptis.