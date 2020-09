Pößneck. Nach seinem Sieg 2014 konnte sich der 69-Jährige auch in diesem Jahr wieder die Schützenkette sichern.

Friedrich Schwarze gewinnt zum zweiten Mal Königsschießen in Pößneck

Bereits zum zweiten Mal hat der amtierende Schützenkönig Friedrich Schwarze beim Königsschießen der Privilegierten Schützengesellschaft zu Stadtroda gesiegt. Wie bereits 2014 konnte er sich auch in diesem Jahr in der Schießhalle in Pößneck gegen seine Kontrahenten durchsetzen.

Friedrich Schwarze - Inhaber der Schützenkette für das nächste Jahr. Foto: Jens Henning

„Ich darf das nächste Jahr zu allen offiziellen Anlässen die Schützenkette tragen und damit auch unseren Verein präsentieren. Das macht mich schon ein wenig stolz“, sagte Schwarze. Die rund zwei Kilogramm schwere Schützenkette, die der 69-Jährige für das Interview mit dieser Zeitung extra angezogen hat, soll aber zukünftig hinter einer schützenden Panzerglasscheibe im Schützenhaus ausgestellt werden.

Bislang war die Schützenkette immer hinter verschlossenen Türen von den Siegern aufbewahrt worden. In diesem Jahr will Schwarze sie aber für alle Mitglieder des Vereins und Schaulustige ausstellen.