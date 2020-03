Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frischer Putz für die Kirche in Kleindembach

Hubert Horn ist 70 Jahre jung und ist seit dem 18. Lebensjahr Kirchenältester. Er rettete das marode Gotteshaus in Kleindembach vor dem Verfall. Zunächst als Kirchendiener ab 1987, zwischenzeitlich nach der politischen Wende als Bürgermeister, aber stets als Kirchenältester. „Ich bin familiär eng verbunden mit dem Gotteshaus“, sagt er. Nach etlichen Sanierungsarbeiten stehen momentan die Außenmauern auf dem Maßnahmenplan. 2019 ist der alte Putz ist abgeschlagen worden, neuer Kalkputz soll demnächst an der Süd- und Westseite aufgebracht werden. Das Gerüst steht, nur noch das Wetter müsse passen, damit die Arbeiten beginnen können, so Horn.

Gefördert werde die Baumaßnahme zu gleichen Teilen vom Land Thüringen, dem Kreiskirchenamt und der Kleindembacher Kirchgemeinde. Insgesamt werde die Kosten auf 65.000 Euro geschätzt. Während in diesem Jahr zwei Mauern auf dem Plan stehen, werden im kommenden Jahr die beiden anderen neuverputzt. Die Kirche gelte als eines der ältesten Gebäude im Urzustand im Orlatal, laut Subsidienregister Mainz. Darin werde es als sogenannte Kapelle einer Burg geführt und wurde bereits 1285 erwähnt. „Ich versuche gerade mehr dazu herauszufinden“, sagt er. Kurz vor der politischen Wende habe man ihm prophezeit, dass das damals marode Haus, welches sich zu der Zeit noch in Privatbesitz befand, kurz vorm Abriss stehe. Doch weit gefehlt: Mit der Dachsanierung begann 1992 die schrittweise Erneuerung des historischen Objekts. „Mit handgeformten Ziegeln, einer neuen Dachkonstruktion und dem Aufsetzen eines Glockenturms begann der Erhalt“, erzählt er. Auch die unbrauchbare Glocke ging im selben Jahr in den Ruhestand. Zwei neue, die von der politischen Gemeinde mit 10.000 DM gefördert wurde, ließ man in Karlsruhe gießen. Seit Herbst 2019 läuten diese durch einen neuen Kabelanschluss auch elektrisch. 2005 erfolgte die Innenraumsanierung. Der deutlich hellere Anstrich lasse das Gotteshaus in den Originalzustand zurückversetzen, so Horn. Auf der Empore sei außerdem ein Christopherus-Gemälde zu entdecken, welches zum Teil schon restauriert wurde. Die Finanzierung der restlichen Arbeiten sei allerdings noch unklar, so Horn.