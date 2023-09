Frisches Geld für den ländlichen Raum im Saale-Orla-Kreis

Pößneck. Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla ruft zur Einreichung von Förderanträgen für das Jahr 2024 auf. Welche Projektideen willkommen sind.

Die in der Entwicklung des ländlichen Raumes engagierte Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla hat frisches Geld zu verteilen. So ruft sie zur Einreichung von Förderanträgen für das Jahr 2024 auf. Es können aus Mitteln der Europäischen Union auch wieder bis zu zehn sogenannter Kleinprojekte (Investitionen von bis zu 5000 Euro) unterstützt werden. Für 2023 hatte es eine Rekordnachfrage nach Leader-Fördermitteln gegeben.

„Die Projektideen sollen sich in einem der Handlungsfelder beziehungsweise Leitprojekte der aktuellen Regionalen Entwicklungsstrategie wiederfinden“, heißt es in einer Mitteilung des Vereines. Willkommen seien jetzt auch Vorhaben in den Bereichen Digitalisierung und Gastronomie sowie zum Aufbau von Bürgerbus-Angeboten.

Anträge können Gemeinden und Städte, Vereine, Betriebe und Privatpersonen stellen. Die Förderquote liege zwischen 50 bis 75 Prozent. Die Anträge müssen in der Remptendorfer Leader-Geschäftsstelle bis 30. Oktober vorliegen.

Nähere Informationen gibt es unter www.leader-sok.de