Frisches Geld für Städte und Gemeinden im Saale-Orla-Kreis

Der Thüringer Landtag hat diese Woche mit den maßgeblichen Stimmen von Rot-Rot-Grün und CDU ein Gesetz beschlossen, welches die Verteilung von Bundesgeldern zum Ausgleich von coronabedingten Gewerbesteuerausfällen in den Gemeinden und Städten regelt. Der Orlataler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott hat am Donnerstag in einer Pressemitteilung verdeutlicht, was das für den Saale-Orla-Kreis bedeutet.

Demnach werden nach den Zahlungen des Landes aus dem Sommer noch einmal 3,7 Millionen Euro vom Bund ausgereicht. Die Kämmerer könnten noch in diesem Monat mit den Geldern rechnen. „Die größten Beträge erhalten Rosenthal am Rennsteig mit 826.000 Euro, Pößneck mit 536.000 Euro, Neustadt mit 491.000 Euro, Schleiz mit 344.000 Euro und Triptis mit 266.000 Euro“, teilt Herrgott mit. „Tanna wird mit 190.000 Euro, Bad Lobenstein mit 159.000 Euro, Saalburg-Ebersdorf mit 153.000 Euro und Remptendorf mit 120.000 Euro bedacht.“ Ein wesentlicher Punkt sei aber noch nicht geregelt. „Ausfälle für das nächste Jahr sind bereits absehbar“, so Herrgott. „Es wäre deshalb sinnvoll, wenn die Jahre 2020 und 2021 in Zusammenhang betrachtet werden.“ So sollten Kommunen jetzt nicht gezwungen sein, Hilfsgelder zurückzuzahlen, die in diesem Jahr vielleicht zu üppig ausgefallen sind, wenn es absehbar sei, dass genau diese Mittel im nächsten Jahr gebraucht werden. „Hier braucht es eine gesetzliche Anpassung, die bisher noch nicht erfolgt ist“, so der CDU-Landtagsabgeordnete.