Frisches Obst für künftige Häuslebauer

Die frischgepflanzte Streuobstwiese in Oppurg

Oppurg. Fast alle gemeindlichen Grundstücke im Baugebiet Rehmer Weg in Oppurg sind verkauft.

Für die Häuslebauer im Baugebiet Rehmer Weg in Oppurg gibt es mit den zwölf frischgepflanzten Obstgehölzen bald leckere Früchte zu ernten. Die erste von zwei beauflagten Streuobstwiesen steht nun an Ort und Stelle. So kann man bald leckere Kirschen, Äpfel und Birnen für den Eigenverbrauch ernten. Das Pflanzen der zweiten, mit 18 Bäumchen, angedachte Obstwiese solle noch folgen. Und: Die sieben bebaubaren Grundstücke sind bis auf eins verkauft, informiert der Bürgermeister Heiko Schoberth.