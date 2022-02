Im Garten vorm Haus der Familie (Dr. Ullrich) Bauer in Ranis.

Frühlingsboten trotzen in Ranis der Kälte

Ranis. In Ranis blühen schon die Alpenveilchen.

Im Garten vorm Haus der Familie Dr. Ullrich Bauer in Ranis haben Frühlings-Alpenveilchen einen lilafarbenen Teppich ausgebreitet. Die Frühligsboten trotzen der Kälte und haben sich über die Jahre immer mehr ausgebreitet, berichtet der Hausherr. Derzeit stehen die Freiland-Cyclamen an mehreren Stellen in voller Blüte und konkurrieren mit sonnengelb blühenden Winterlingen.