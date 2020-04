Oppurg. Einen unvergleichlichen Sonnenuntergang gab es jüngst in Oppurg zu beobachten.

Frühlingshafter Sonnenuntergang in Oppurg

Am Ende eines Tages geht es dann immer ganz schnell. Während das Abendlicht die gesamte Szenerie rund um das Oppurger Schloss in warme Farben hüllt, sinkt die Sonne unaufhaltsam in Richtung Horizont, um kurze Zeit später dahinter zu verschwinden und die Nacht einzuläuten.

Dieser herrliche Anblick bot sich dem Fotografen am Abend des vergangenen Freitags.