Führung mit Sektempfang durchs Oberpöllnitzer Rundschloss

Triptis-Oberpöllnitz. Am 28. August können Interessierte an einer Führung durchs Rundschloss teilnehmen.

Zu einer Führung mit Sektempfang wird am 28. August ins Rundschloss Oberpöllnitz eingeladen. Beginn an dem Samstag ist 15.30 Uhr. „Die originale Rauchküche, Säle mit Kristalllüster und die eindrucksvolle Dachkonstruktion, für die 1100 Quadratmeter Thüringer Schiefer verwendet wurden“, seien einige der Höhepunkte des Rundgangs, so eine Mitteilung. Eine Vorführung des Films „Das Rundschloss im Wandel der Zeit“ rundet den Nachmittag ab.

Im Oberpöllnitzer Ortskern steht, wie es heißt, eines von nur drei Rundschlössern weltweit. Es verdankt seinen Namen dem nahezu runden Grundriss, den die erstmals 1341 erwähnte Anlage 1414 erhielt. Zu DDR-Zeiten beinahe gesprengt, dient das Rundschloss nach einer aufwendigen Sanierung beispielsweise Familien- und Firmenfeiern aller Art.