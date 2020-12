Fünf Gewinner aus dem Saale-Orla-Kreis

Pößneck. Volksbank Vogtland-Saale-Orla hilft. So gehen in diesen Tagen 500 Euro beispielsweise an den Behindertenverbandes Saale-Orla mit Sitz in Schleiz

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla hatte Anfang November zwanzig Vereinen aus ihrem Geschäftsgebiet eine Bescherung mit 500 Euro in Aussicht gestellt. An der Aktion mit dem Motto „Finanzspritze für deinen Verein“ waren ausdrücklich auch Bewerbungen gemeinnütziger Interessengemeinschaften aus dem Orla-, Saale- und Rinnetal, dem Gebiet der ehemaligen Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla mit Sitz in Pößneck also, willkommen.

Fast 350 Bewerber

„Wir sind überwältigt von der enormen Resonanz unseres Vereinswettbewerbes“, teilte Denise Schuh, Pressesprecherin der Genossenschaftsbank, auf Anfrage mit. Um die Finanzspritze hätten sich fast 350 Vereine aus Thüringen und Sachsen beworben, so dass das Los über die glücklichen Gewinner entschieden habe.

Das Orlatal beziehungsweise der Saale-Orla-Kreis ist mit fünf Gewinnern gut vertreten. So gehen in diesen Tagen jeweils 500 Euro auf den Konten des Vereines Bahren – Dorf der Generationen, des Behindertenverbandes Saale-Orla mit Sitz in Schleiz, des Carnevals Clubs Molbitz, des Kulturkonsums aus Hütten und des Motorwassersportvereines Saalestauseen Thüringen mit Sitz in Pößneck.

Die Gelder stammen aus dem Überschuss des hessisch-thüringischen Gewinnsparvereins der Volks- und Raiffeisenbanken, der jährlich von den örtlichen genossenschaftlichen Kreditinstituten an gemeinnützige Vereine ausgereicht wird. Demnach ist 2021 mit der nächsten „Finanzspritze für deinen Verein“ zu rechnen.