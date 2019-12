Persönliche Arbeitslosmeldungen ohne Termin sind im Saale-Orla-Kreis ab 1. Januar nur noch in Schleiz möglich

Pößneck. Persönliche Arbeitslosmeldungen ohne Termin sind im Saale-Orla-Kreis nur noch in Schleiz möglich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für das Arbeitsamt braucht man ab 1. Januar einen Termin

„Das Arbeitsamt wird geschlossen“, wird in Pößneck geraunt. Was ist da dran?

„Nichts“, antwortet Carsten Rebenack, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. Es gibt allerdings eine einschneidende Änderung.

„Unsere Dienstleistungen bleiben vor Ort unverändert erhalten“, erklärt Rebenack. Allerdings haben Arbeitslose und -suchende nur noch nach Terminvereinbarung Zugang zur Pößnecker Agenturgeschäftsstelle.

Ohne Termin ist man nach dem Jahreswechsel im Saale- Orla-Kreis nur noch im Schleizer Arbeitsamt willkommen. Man habe sich bei dieser kleinen Strukturreform für die Kreisstadt entschieden, weil sie „recht mittig liegt und vergleichsweise gut mit dem Öffentlichen Personennahverkehr erreichbar ist“, so Rebenack.

Er bestätigt, dass die Agentur weniger Mitarbeiter beschäftigt als noch vor ein paar Jahren. Grund hierfür seien die rückläufigen Arbeitslosenzahlen.

Genaue Zahlen darüber, wie viele Agentur-Mitarbeiter es künftig zum einen Pößneck, zum anderen im Saale-Orla-Kreis geben wird, werden nicht genannt. Bestätigt wird immerhin, dass das Pößnecker Arbeitsamt im Verwaltungsgebäude Gerberstraße 28 künftig mit einer Etage weniger auskommen wird.

Weil es in der Unternehmerschaft offenbar zu Irritationen gekommen ist, betont Rebenack auf Nachfrage, dass der Arbeitgeberservice für das Orlatal in Pößneck bleibt. Er versichert zudem, dass Pößneck nicht der erste Standort sei, welchen man nur noch mit einem Termin aufsuchen könne.

„Ich weise unsere Kunden nochmals darauf hin, dass alle Anliegen mit der Ausnahme der persönlichen Arbeitslosmeldung auch von zu Hause aus telefonisch oder online erledigt werden können“, sagt Agentur-Chef Stefan Scholz. „Zu erreichen sind unsere Mitarbeiter telefonisch gebührenfrei montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 0800/4555500 oder online auf www.arbeitsagentur.de, dort eService anklicken“.

Die persönliche Arbeitslosmeldung in der Agentur für Arbeit in der Pahlhornstraße 6 in Schleiz ist ab 1. Januar 2020 wie folgt möglich: montags 8 bis 12 Uhr, dienstags 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, donnerstags 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie freitags 8 bis 12 Uhr.