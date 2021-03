Neustadt-Kleina. Wie der Ende 2019 gegründete Heimatverein Kleina das Leben im Ort bereichern will

Für die Gemeinschaft und Tradition in Kleina

Geplant war die Gründung eines Heimatvereines in Kleina schon längere Zeit. Endgültig ins Rollen kam der Stein dann kurz vor der am 1. Januar 2020 vollzogenen Eingliederung in die Stadt Neustadt.