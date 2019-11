Für die Zukunft auf dem Land braucht es mehr Geld

In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung mit der „Bestandsaufnahme über die Umsetzung des Koalitionsvertrages“ eine Halbzeitbilanz der Legislaturperiode vorgelegt. Erreichtes wird beschrieben, noch offene Projekte werden erläutert. Ein Blick ins Dokument zeigt, auf den insgesamt 83 Seiten tauchen die Begriffe „ländliche Gebiete“, „ländliche Regionen“, “ländliche Entwicklung“ und „ländlicher Raum“ zusammengenommen genau zehnmal auf. „Auf dem Land“ findet sich noch weitere zweimal.

Die Bundesregierung hatte sich als einen von drei Leitsätzen für den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD das Ziel „Neuer Zusammenhalt für unser Land“ gesetzt. Da sich besonders in Thüringen die Entwicklung zwischen Stadt und Land sehr unterschiedlich ausnimmt, hat die OTZ bei Lokalpolitikern im besonders ländlich geprägten Saale-Orla-Kreis nachgefragt, wo diese sich mehr Unterstützung vonseiten des Bundes wünschen würden. Denn es gibt sie, die Beispiele für vom Bund gestützte Fortschritte in der Region: vom Straßenbau über die Städtebauförderung und den Stadtumbau Ost bis hin zu kleineren Leuchttürmen wie etwa dem Marktzentrum in Ranis, das 2017 über das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung mit 100.000 Euro bedacht wurde.

Mehr Geld für Kommunen im ländlichen Raum

In seiner Antwort weist der Bürgermeister von Triptis, Peter Orosz (Feuerwehrverein) eingangs gleich auf die Komplexität der Materie hin. „Es ist nicht einfach, Themengebiete zu benennen, die der Bund gegenüber den Städten und Gemeinden direkt zu verantworten hat.“ Das Geld, das vom Bund zum Beispiel für Kinderbetreuung oder für die Förderung des ländlichen Raumes zur Verfügung gestellt werden, gingen den Umweg über die Bundesländer. Inwieweit diese eins zu eins an die Kommunen weitergereicht würden, vermag Orosz nicht zu beurteilen. Für ihn steht aber fest: „Die Kommunen brauchen eine deutlich bessere finanzielle Ausstattung. Hier ist das Land Thüringen gefragt.“ Denn erst dann sei es auch den Städten und Gemeinden möglich, vorhandene Förderprogramme zu nutzen oder selbst etwas zur Entwicklung ihres „ländlichen Raumes“ zu tun. Ähnlich äußerte sich der Bürgermeister von Tömmelsdorf in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung. Tömmelsdorf stehe zwar finanziell gut da, doch im Allgemeinen „nützen Fördermittel wenig, wenn du nicht die nötige finanzielle Grundlage hast“, so Rainer Faulwetter. Denn in der Regel müssen Kommunen einen Eigenanteil beisteuern können.

Viele kleinere Gemeinden im Orlatal fühlen sich im Zangengriff schwindender Mittel gefangen und üben Kritik daran. So wird etwa Grobengereuths Bürgermeister Eberhard Pilz nicht müde, mit Blick in Richtung Erfurt eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen einzufordern.

Stärkung der Lebensadern: Nahverkehr und kommunale Straßen

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), hält eine „Stärkung der Lebensadern“ im ländlichen Raum für wichtig. „Besonders würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung ein Finanzpaket für die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen Raum zur Verfügung stellt.“

Die Bürger des Saale-Orla-Kreises – mit 1148 Quadratkilometern der drittgrößte Kreis Thüringens – seien darauf angewiesen und würden es zukünftig noch mehr sein. „Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist Landkreisen wie unserem eine flächendeckende Erweiterung des öffentlichen Nahverkehrs aus eigener Kraft leider nicht möglich.“ Ein Finanzpaket der Bundesregierung könnte weiterhelfen und wäre aus Sicht Fügmanns auch ein deutliches Signal an den ländlichen Raum.

Genauso wichtig ist ihm der Ausbau des kommunalen Straßennetzes. Landes- und Bundesstraßen seien in einem weitestgehend guten bis sehr guten Zustand. „Die kommunalen Straßen leider nicht, was wiederum der Finanzlage der Städte, Gemeinden und Landkreise geschuldet ist.“ Dabei bildeten diese zur Vernetzung der Ortschaften untereinander sowie als Anbindungen an Landes- und Bundesstraßen die Lebensadern des ländlichen Raumes. Eine Unterstützung für den Ausbau vom Bund sei hier nicht nur wünschenswert, sondern dringend notwendig.

Breitbandausbau und Schulinvestitionen unterstützt

Der Landrat hebt auch Erfolge hervor: Großzügig sei der Breitbandausbau im Saale-Orla-Kreis vom Bund gefördert worden. Hier meldet zum Beispiel auch Peter Orosz aus Triptis den Vollzug des Ausbaus in Stadt und Ortsteilen zum Jahresende. Dankbar zeigt sich Thomas Fügmann zudem hinsichtlich des Schulinvestitionspakets des Bundes, „das dem Saale-Orla-Kreis die Sanierung der Regelschule in Oppurg ermöglicht.“

Sorgen mache der Kreisverwaltung hingegen weiterhin das schlecht ausgebaute Mobilfunknetz. „Zahlreiche kleinere Orte des Landkreises sind bis heute nur schwer oder gar nicht über das mobile Funknetz erreichbar. Hier muss sich dringend etwas ändern“, schließt Fügmann. Auch da sei die Bundesregierung gefragt.

Wo würden Sie sich mehr Unterstützung für die Entwicklung auf dem Land wünschen? Mehr Möglichkeiten für die Jugend, weniger Papierkram für Unternehmer oder mehr Anstrengungen gegen den Fachkräftemangel? Schreiben Sie uns – per E-Mail an poessneck@otz.de, Betreff: „Zukunft Land“