Pößneck. An 16 Schulstandorten im Saale-Orla-Kreis werden die Bauarbeiten in den nächsten Wochen abgeschlossen. Das Verlegen der schnellen Datenautobahnen an den 14 noch Fehlenden erfolgt im Frühjahr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für einen Teil der Schulen liegen schon Breitbandkabel

Die heutigen Schüler-Generationen wachsen ganz selbstverständlich mit Internet, Smartphone und Tablet auf. Umso wichtiger ist es, dass die Bildungseinrichtungen aktiv deren Wissen im Unterricht umsetzen. Voraussetzung dafür ist der derzeitige Breitbandausbau an den Schulen im Saale-Orla-Kreis.

In den letzten Zügen befindet sich der erste Bauabschnitt dafür. „Der Ausbau wird, bis auf Einzelfälle, in 2019 abgeschlossen. Wir hoffen, das Wetter spielt noch bis Weihnachten mit“, sagt der zuständige Regiomanager der Telekom, Helge Frisch. Insgesamt sind im aktuellen Bauabschnitt 16 Schulstandorte inbegriffen. Das sind sechs in Pößneck, fünf in Neustadt und die Schulen in Krölpa, Langenorla, Ranis, Oppurg und Triptis. „An einem Dutzend Schulen wird die Montage bis in die Gebäude bis zum 31. Dezember dieses Jahres fertig sein“, teilte Frisch auf Nachfrage mit. Die Bauarbeiten an den restlichen vier Schulen des derzeitigen Turnus sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2020 beendet sein. „Da noch Fragen der Baufreiheit auf öffentlichem und privatem Grund abschließend zu klären sind“, erklärt Frisch. „Das betrifft vier Standorte in Neustadt“, ergänzt der Breitbandkoordinator des Landratsamts Schleiz, Michael Kleine.

Der Ausbau des Breitbands selbst sei die eine Sache, der Transport der digitalen Inhalte in den Unterricht sei eine andere. „Parallel dazu werden Bildungsprogramme von den einzelnen Schulen erarbeitet“, sagt Kleine. Jede Institution könne ihre Vorstellungen in einem Antrag mitteilen. Die Regelschule Oppurg beispielsweise hat ihre Unterlagen im Landratsamt bereits eingereicht: „Unser Medienkonzept hat ein Digitalisierungsteam aus dem Kollegium zusammengestellt“, sagt deren Schulleiterin Petra Müller-Zebisch. Und: „Wir wollen unsere Schule fit machen für die Zukunft und nicht als abgehängt gelten. Zusätzlich erhalten die Lehrer Weiterbildungen.“ Da bekanntlich das Oppurger Gebäude zur Zeit saniert wird, nutzen die Jungen und Mädchen noch die vorhandenen digitalen Möglichkeiten in der Pößnecker Wohlfahrtstraße.

Der zweite Bauabschnitt, der für das kommende Jahr angedacht ist, befinde sich in der Planungsphase und werde im Frühjahr umgesetzt, informierte Telekom-Mitarbeiter Helge Frisch. „In dem Zuge werden die restlichen Schulen des Saale-Orla-Kreises mit erschlossen.“