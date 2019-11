Im Friseurgeschäft an der B 281 überreicht Andrea Rachlok das gesammelte Geld an Christian Dolmany.

Pößneck. Die 11-jährige schwer an Krebs erkrankte Katalin wünscht sich einen Besuch in einem Trampolin-Park in Leipzig.

Für gemeinsame Erlebnisse Spenden in Pößneck gesammelt

Insgesamt 1632,88 Euro übergab am Montagmorgen die Pößnecker Friseurmeisterin Andrea Rachlok an Christian Dolmany. Sie sammelte seit Anfang September Spenden, um seine Tochter Katalin zu unterstützen. Die 11-Jährige ist schwer an Krebs erkrankt. Von jeder von Mitarbeiterin Martina Höfer gestalteten Damenfrisur wanderte ein Euro in die Spendenbox. Daneben konnte natürlich auch jeder Besucher des Salons freiwillig Geld geben, so dass sich in dem Behältnis knapp über eintausend Euro ansammelten. Zusätzlich trug Höfer privat 625 Euro zusammen und legte den Betrag obendrauf.

„Ich freue mich riesig über die Spenden. Ich finde euren Einsatz großartig“, zeigt sich Dolmany dankbar, auch wenn seine Stimmung getrübt ist. „Katalin geht es relativ schlecht“, beschreibt er ihren momentanen Zustand. Am vergangenen Freitag erhielt Katalin erst eine Chemo-Therapie-Einheit, von der sie sich momentan Zuhause erholt. In der kommenden Woche wird sie wieder in der Universitätsklinik Jena betreut. „Wir versuchen mit der Behandlung noch ein wenig Zeit zu gewinnen, aber ob es funktioniert, ist völlig unklar. Denn die Ärzte sagen, es ist nicht heilbar“, so Katalins Vater. Wie hoch ihre Lebenserwartung sei, wisse man nicht. Man spreche von Wochen, vielleicht Monaten. Ein Kinder-Palliativ-Team unterstütze sie und komme regelmäßig vorbei, sagt er dankbar.

Christian Dolmany will deshalb so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen und Ausflüge unternehmen, so der Vater von zwei Töchtern. „Katalin wünscht sich einen Besuch im Jump-Park in Leipzig, wo sie nach Herzenslust auf einem Trampolin herumhüpfen kann“, sagt er. Er möchte ihr den Wunsch demnächst erfüllen, doch das hänge von ihrem gesundheitlichen Zustand ab.

Bereits 2018, als zum ersten Mal Krebs bei Katalin diagnostiziert worden war, hatte Rachlok Geld gesammelt. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt besuchte die 11-Jährige seit Februar wieder die Grundschule in Langenorla und nach den Sommerferien wechselte sie in die fünfte Klasse der Pößnecker Franz-Huth-Schule. Doch schon nach wenigen Tagen Unterricht kam bei einer Routinekontrolle die Gewissheit zutage: Es sind neue Krebsherde entstanden.