Baumpflanzaktion in Linda, bei der jeder Baum ein Schild mit dem Namen eines der Kindergartenkinder erhält, packen Eltern und Kinder gemeinsam an.

Linda. Baumpflanzaktion mit dem Kindergarten „Spatzennest“ in Linda bringt Walnuss- und Kirschbäume an eine Lichtung

Für jedes Kind ein Baum: Aktion mit Kindergarten in Linda

Sie sind schon ganz aufgeregt, die Kinder aus dem Kindergarten „Spatzennest“ in Linda bei Neustadt an der Orla. Gleich würden sie ihre kleinen Schritte tief in den Wald führen, damit sie dort Teil einer besonderen Aktion werden können.