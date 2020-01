Für Schuldner im Raum Pößneck eine Lösung finden

Sitzen die Leute mit Ursula Fröhlich an einem Tisch, ist der wichtigste Schritt schon getan. Denn die Leiterin der Schuldner- und Verbraucherinsolvenz des Saale-Orla-Kreises in der Volkssolidarität Pößneck kann dann dabei helfen, den Weg in ein schuldenfreies Leben einzuschlagen.

„Die Hemmschwelle, zu uns zu kommen, ist riesig. Viele kommen fix und fertig hier an“, berichtet Ursula Fröhlich aus ihrer langjährigen Erfahrung. Sie ist seit 1992 in der Beratungsstelle in Pößneck tätig, die sie „mit aufgebaut hat“, wie sie sagt. Mit der Schuldnerberatung hat es angefangen, seit 1999 wird auch zur Verbraucherinsolvenz im Haus der Volkssolidarität in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 5 aufgeklärt. Zu beidem wird auch in der Außenstelle in der Hofer Straße 7 in Schleiz beraten.

Die Menschen, die das kostenlose Beratungsangebot in Anspruch nehmen, seien ein Querschnitt der Gesellschaft. „Zu uns kommen junge Leute und Senioren, Gering- und Besserverdiener“, sagt die Leiterin. Durchschnittlich würden im Jahr 250 Neufälle aufgenommen. Hinzu kämen jene Fälle, die noch nicht abgeschlossen sind. „Wir haben gut zu tun. Mehr könnten wir auch nicht stemmen“, so Ursula Fröhlich.

Gemeinsame Entscheidung, welcher Weg eingeschlagen wird

Wurde die erste und schwerste Hürde mit dem Weg in die Beratungsstelle genommen, folgt als nächstes, sich gemeinsam einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Ursula Fröhlich und ihre Kollegen gehen mit den Hilfesuchenden verschiedene Unterlagen durch. Mitgebracht werden müssen unter anderem eine Übersicht zu Ein- und Ausgaben, Kontoauszüge, Schreiben von Gläubigern und im Falle einer Vorstrafe auch Gerichtsurteile.

„Die Leute die zu uns kommen, müssen mitmachen, zum Beispiel die Schufa-Auskunft einholen. Alles nehmen wir nicht ab“, betont Ursula Fröhlich. Nach der Sichtung wird über weitere Schritte entschieden, etwa ob die Schulden selbst in Raten reguliert werden können oder ob eine Privatinsolvenz nötig wird. Welcher Weg letztlich eingeschlagen wird, würden die Betroffenen immer selbst entscheiden. Wer keine Privatinsolvenz anmelden wolle, müsse das auch nicht. „Wir versuchen hier für jeden Schuldner eine Lösung zu finden, mit der er leben kann.“



Der Haushaltsplan soll eine Übersicht zu den Ausgaben liefern. Foto: Theresa Wahl „Als nächsten kommt dann etwas ganz Simples. Es wird für ein paar Wochen ein Haushaltplan erstellt, durch den die Leute häufig erst einmal ein Gefühl bekommen, für was sie alles Ausgaben haben“, erklärt Ursula Fröhlich. Aus den erfassten wiederkehrenden Kosten, etwa für Miete, Strom, Essen, würde dann geschlossen, was am Ende des Monats übrig bleibt. „In diesem Zuge wird auch geschaut, welche Ausgaben könnte ich, wenn ich wollte – gezwungen wird dabei niemand – minimieren“, sagt die Leiterin.

Wichtig sei es, diesen Haushaltplan zu verinnerlichen. Denn habe man monatlich, quartalsweise und jährlich anfallende Ausgaben im Kopf, könne vorgesorgt werden. „Wir raten dann zum Beispiel, jeden Monat einen bestimmten Betrag in einem Glas oder auch Briefumschlag zurückzulegen, um dann das Geld übrig zu haben, wenn die Kosten fällig werden“, nennt Ursula Fröhlich einen einfachen Trick, die sie den Schuldnern mit an die Hand gibt, um mit dem zur Verfügung stehenden Geld zurechtzukommen.

Häufig weitere Probleme neben den Schulden

Das alleine reicht jedoch meist nicht aus, wie Ursula Fröhlich weiß. „Du kannst als Berater nicht nur die Schulden sehen, du musst auch drumherum schauen“, erklärt sie. Denn die Schulden kommen oftmals mit anderen Konflikten einher. „Viele Menschen, die zu uns kommen, besuchen auch andere Beratungsstellen, weil sie oft noch weitere, größere Probleme haben“, so die Leiterin. Die häufigsten Gründe, in Schulden zu geraten, seien Sucht, psychische Erkrankungen, Trennungen und gescheiterte Immobilienfinanzierung. „Bei jungen Leuten ist es oft das Konsumverhalten. Sie haben ein geringes Einkommen, aber viele Wünsche“, weiß Ursula Fröhlich. Bei Senioren seien vielfach noch laufende Kredite oder Verträge, die am Telefon abgeschlossen werden, Auslöser für eine finanzielle Schieflage.

Doch egal welche Ursachen letztlich eine Rolle spielen, wichtig ist, dass prinzipiell jedem geholfen werden kann. 80 Prozent der Menschen, welche die Schuldenberatung aufsuchen, würden es schaffen ihre Finanzen wieder zu ordnen. „Man muss dafür aber eben erst mal die Beratung aufsuchen, die Situation aufdröseln und sich seiner Lage bewusst werden.“

Beratungsstelle Pößneck, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 5, Telefon: 0 36 47/44 03 26,

E-Mail: schuldnerberatung.poessneck@vs-poessneck.de

Sprechzeiten: Montag 7 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Dienstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr Mittwoch 7 bis 12 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr, Freitag keine Beratung

Beratungsstelle Schleiz, Hofer Straße 7, Telefon: 0 36 63/42 06 03, E-Mail: schuldnerberatung.schleiz@vs-poessneck.de

Sprechzeiten: Montag 7 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Dienstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr, Mittwoch 7 bis 12 Uhr, Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Freitag keine Beratung