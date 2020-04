Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Teile von Triptis kommt Breitband erst Ende 2020

„Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein!“ So beginnen fast alle Asterix-Hefte. In unsere Zeit und Region übertragen könnte man es wie folgt abwandeln: Wir befinden uns im Jahr 2020. Ganz Triptis ist ans schnelle Breitband-Internet angeschlossen… Ganz Triptis? Nein!

Denn offenbar warten Teile von Triptis und des Ortsteils Oberpöllnitz nach wie vor auf den Anschluss, obwohl der Ausbau durch die Telekom in diesem Bereich im Rahmen eines von Bund und Land geförderten Projektes eigentlich bis Ende 2019 abgeschlossen sein sollte.

Was ist da los? Ein Leser hat die Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass Oberpöllnitz entgegen der Versprechungen von Telekom und Kommunalpolitik längst noch nicht im Zeitalter des Hochgeschwindigkeitsnetzes angekommen ist: „Haushalte in sechs Straßen verfügen derzeit über maximal 6 Mbit/s, in 12 Straßen über maximal 16 Mbit/s. Von der garantierten Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s kann also keine Rede sein.“

Auch der Bürgermeister von Triptis, Peter Orosz (Feuerwehrverein) räumte im April ein: „Durch die Deutsche Telekom AG wurde uns mitgeteilt, dass der Ortsteil Oberpöllnitz und Teile der Stadt Triptis im Eigenausbau der Telekom mit schnellem Internet versorgt werden sollen.“ Dazu müssten in diesem Jahr noch drei Verteilerkästen in Oberpöllnitz und vier weitere in Triptis aufgestellt werden. „Leider hatten wir von diesem Umstand bis dahin auch keine Kenntnis. Alle uns bekannten Informationen lauteten: Netzausbau Anfang Dezember 2019 abgeschlossen.“

Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt die Telekom dies und hat auch des Rätsels Lösung parat: Denn der Ausbau im Rahmen Förderprojektes des Saale-Orla-Kreises sei tatsächlich abgeschlossen. Die noch fehlenden Kabelverzweiger hatte die Telekom hingegen bereits vor diesem Projekt im eigenwirtschaftlichen Ausbau bei der Bundesnetzagentur angekündigt. Das heißt, die noch nicht ans schnelle Internet angeschlossenen Teile von Triptis waren demnach nicht Bestandteil des großangelegten, geförderten Ausbaus, weil sie ohnehin von der Telekom angeschlossen werden sollten. „Mit der Inbetriebnahme ist im vierten Quartal 2020 zu rechnen“, teilt ein Regio-Manager der Deutschen Telekom mit.

Der Leser aus Oberpöllnitz äußert darüber sein Unverständnis, denn das sei so von den Verantwortlichen nicht kommuniziert worden. Er beklagt Ahnungslosigkeit, Gutgläubigkeit und Gleichgültigkeit aufseiten der Verwaltung sowie Falschinformation durch Bürgermeister und Telekom-Mitarbeiter.