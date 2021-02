Für viel Wasser ist wenig Platz in Langenorla

Die Schneemassen türmen sich seit Tagen bis in die Niederungen des Orlatals hinein. Die einen freut es, die anderen fluchen. Glaubt man den Wetterfröschen, soll nun schlagartig Schluss sein mit den winterlichen Freuden, denn die Temperaturen sollen von heute auf morgen in Richtung zehn Grad Celsius steigen. Und dann könnten große Mengen an Tauwasser die Saale und Orla erreichen. Die Gefahr von Hochwassern steigt dann.