Fußballprofis unterstützen Landhaus Posenmühle

Halloween steht vor der Tür. Ein wichtiger Termin für die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Landhaus Posenmühle. Denn seit der Eröffnung am 31. Oktober 2018 wird dies öffentlich in Knau gefeiert. Coronabedingt wird der zweite Geburtstag allerdings weniger groß zelebriert. Intern will man aber eine Party feiern, vielleicht einer Einladung in den Geraer Tierpark folgen. Ganz klar sei es aber noch nicht, wie die pädagogische Leiterin Sandra Tot sagt.

Deutlich klarer ist, dass vor wenigen Tagen das Gerüst um das Haus abgebaut wurde, denn das Dach wurde über einige Monate hinweg erneuert. Eine fünfstellige Summe habe man investiert, die größte Investition seit der Eröffnung, wie Tot sagt. Demnächst werde auch eine Spende von Vodafone über 5400 Euro umgesetzt, kündigt sie an. Ein maritimes Flair soll nach Wunsch der Bewohner das gemeinsame Spielzimmer erhalten.

Die Posenmühle hatte außerdem eine weitere Spende über 1500 Euro erhalten, die aus aus dem Projekt „WeKickCorona“ der beiden Bundesliga-Spieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich stammt. Durch einen persönlichen Kontakt aus dem Betreuungsteam wurden die beiden Fußballer auf die Einrichtung aufmerksam.

Mit der Spende konnte der diesjährige Sommer-Urlaub für die Bewohner finanziert werden. „Viele sonnige und unbeschwerte Tage konnten wir verbringen und das war nach der anstrengenden Zeit auch besonders nötig“, so Sandra Tot.