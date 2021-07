Fußgängerin auf Parkplatz angefahren - Lkw verursacht auf gesperrter Straße Schaden - Winkelschleifer entwendet

Saale-Orla-Kreis. Das sind die Meldungen der Polizei für den Saale-Orla-Kreis.

Eine 44-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen rückwärts aus einer Parklücke auf einem Supermarktparkplatz in der Saalfelder Straße in Pößneck ausgeparkt.

Wie die Polizei mitteilte, übersah die Fahrein dabei eine 70-jährige Fußgängerin. Diese stürzte und verletzte sich. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Frau ab.

Lkw verursacht auf gesperrter Straße Schaden

Ein LKW-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der gesperrten Ortsstraße in Oberoppurg unterwegs gewesen und hat dabei laut Polizeiangaben ein Verkehrszeichen, einen Spiegel sowie die Mauerabdeckung eines Grundstückes beschädigt.

Der Verursacher wollte zunächst weiterfahren, wurde jedoch von einem Zeugen gestoppt. Der 54-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige.

Beim Schnellrestaurant Winkelschleifer entwendet

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 18 Uhr seine Bestellung am "Schalter" eines Schnellrestaurants in der Industriestraße in Schleiz entgegengenommen und ist daraufhin mit seinem Auto weitergefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann kurz danach zu Fuß zurück und entwendete einen Winkelschleifer, den eine Baufirma kurzzeitig dort abgelegt hatte.

Vom Kennzeichen des PKW ist nur das Ortskürzel "V" (Vogtland) bekannt. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

