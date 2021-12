Garaus für das Weihnachtsgeschäft der Pößnecker Einzelhändler?

Katrin Schumann vom Laden "Mash" in der Pößnecker Innenstadt. „Wir sind nicht verantwortlich für die Maßnahmen. Wir bitten um Verständnis“ – so richtet man sich an die Kunden. Im Zuge der 2G-Regel zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen nur Geimpfte oder Genese Geschäfte betreten. Ausnahme sind Läden des täglichen Bedarfs. Parallel dazu gilt Maskenpflicht.